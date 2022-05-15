https://tr.sputniknews.com/20220515/abramovicin-portekizdeki-10-milyon-euroluk-gayrimenkulune-el-konuldugu-haberleri-yalanladi-1056377452.html
Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı
Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı
Rus iş insani Roman Abramoviç’in sözcüsü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Abramoviç’in Portekiz’deki gayrimenkulüne, ülkenin makamları tarafından el... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T04:25+0300
2022-05-15T04:25+0300
2022-05-15T04:25+0300
ukrayna krizi
portekiz
nato
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Daha önce, Portekiz’de yayınlanan Publico gazetesi, Rus iş insanının ülkenin güneyinde bulunan 10 milyon euro değerindeki gayrimenkulüne Portekiz Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne el konulduğunu yazmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden Rus sporcular ve sanatçıların yanında Rus iş insanlarına karşı da bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu.
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portekiz, nato
Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı
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Rus iş insani Roman Abramoviç’in sözcüsü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Abramoviç’in Portekiz’deki gayrimenkulüne, ülkenin makamları tarafından el konulduğu haberlerini yalanladı. Sözcü, Abramoviç’in portekiz’de gayrimenkulünün bulunmadığını söyledi.
Daha önce, Portekiz’de yayınlanan Publico gazetesi, Rus iş insanının ülkenin güneyinde bulunan 10 milyon euro değerindeki gayrimenkulüne Portekiz Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne el konulduğunu yazmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden Rus sporcular ve sanatçıların yanında Rus iş insanlarına karşı da bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu.