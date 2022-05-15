https://tr.sputniknews.com/20220515/abramovicin-portekizdeki-10-milyon-euroluk-gayrimenkulune-el-konuldugu-haberleri-yalanladi-1056377452.html

Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı

Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı

Rus iş insani Roman Abramoviç’in sözcüsü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Abramoviç’in Portekiz’deki gayrimenkulüne, ülkenin makamları tarafından el... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T04:25+0300

2022-05-15T04:25+0300

2022-05-15T04:25+0300

ukrayna krizi

portekiz

nato

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Daha önce, Portekiz’de yayınlanan Publico gazetesi, Rus iş insanının ülkenin güneyinde bulunan 10 milyon euro değerindeki gayrimenkulüne Portekiz Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne el konulduğunu yazmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden Rus sporcular ve sanatçıların yanında Rus iş insanlarına karşı da bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu.

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2022

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portekiz, nato