Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220515/abramovicin-portekizdeki-10-milyon-euroluk-gayrimenkulune-el-konuldugu-haberleri-yalanladi-1056377452.html
Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı
Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı
Rus iş insani Roman Abramoviç’in sözcüsü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Abramoviç’in Portekiz’deki gayrimenkulüne, ülkenin makamları tarafından el... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T04:25+0300
2022-05-15T04:25+0300
ukrayna krizi
portekiz
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055138061_0:0:1572:884_1920x0_80_0_0_087d0c7d898823abc1d425c8009e9bf7.jpg
Daha önce, Portekiz’de yayınlanan Publico gazetesi, Rus iş insanının ülkenin güneyinde bulunan 10 milyon euro değerindeki gayrimenkulüne Portekiz Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne el konulduğunu yazmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden Rus sporcular ve sanatçıların yanında Rus iş insanlarına karşı da bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055138061_188:0:1572:1038_1920x0_80_0_0_d61b9cd777c19dc97510d66e8d82fa2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, nato

Abramoviç’in ‘Portekiz’deki 10 milyon euroluk gayrimenkulüne el konulduğu' haberleri yalanladı

04:25 15.05.2022
© SputnikRoman Abramoviç
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rus iş insani Roman Abramoviç’in sözcüsü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Abramoviç’in Portekiz’deki gayrimenkulüne, ülkenin makamları tarafından el konulduğu haberlerini yalanladı. Sözcü, Abramoviç’in portekiz’de gayrimenkulünün bulunmadığını söyledi.
Daha önce, Portekiz’de yayınlanan Publico gazetesi, Rus iş insanının ülkenin güneyinde bulunan 10 milyon euro değerindeki gayrimenkulüne Portekiz Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne el konulduğunu yazmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden Rus sporcular ve sanatçıların yanında Rus iş insanlarına karşı da bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала