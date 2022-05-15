https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-partili-ozkan-2023-secimlerinde-yuzde-75in-uzerine-cikacagiz-1056381069.html

AK Partili Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız

AK Partili Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız

AK Partili Özkan, "İnşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız" dedi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T10:39+0300

2022-05-15T10:39+0300

2022-05-15T10:46+0300

cahit özkan

politika

seçim

kira

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Armağan Çağlayan'ın YouTube'dan yayınladığı Zor Ama Yine De Sor programının konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dı.Seçim anketlerindeki sonuçlar hakkında konuşan Özkan, şunları söyledi:‘Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken, Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz’Avrupa'daki ekonomik sıkıntılardan bahseden Özkan, "Avrupa'da bir vatandaşın yaşayacağı ortalama evin aylık kirası 1500-1700 euro olabiliyor. Değişik ihtiyaçları da değerlendirdiğimiz zaman, Avrupa'da ay sonuna artı bakiye ile kalabilmesi, tasarruf edebilmesi mümkün değil" dedi. Bunun üzerine Armağan Çağlayan, Özkan'a "Türkiye'de mümkün mü?" sorusunu sordu.Özkan ise, "Bakınız şimdi bizi troller bekliyorlar, hemen üzerimize gelecekler. Türkiye'de de asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız ancak Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz" cevabını verdi.'HDP o masada yoksa, o masa eksiktir'HDP ve 6'lı masa arasındaki ilişkiden bahseden Özkan, "Parlamenter Sisteme geri dönme fikrini Selahattin Demirtaş'tan daha fazla savunan olmadı, neden masada yok? Selahattin Demirtaş'ı değil, eş başkanını getirsinler masaya. Neden yok? Demirtaş'ın partisinin temsil ettiği başkanlık sistemine hayır, başkan yaptırmayacağız diyen parti HDP'dir. HDP o masada yoksa, o zaman o masa eksiktir. Eğer HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamak için almıyorlarsa bu da ahlaksızlıktır.HDP masada olmalı. Milletimiz bunu kabul ediyor. Masada varlar, hatta masanın ayağı olmuşlar. En güçlü yerde onlar. Onları bir araya getiren bu anlayış, HDP'nin anlayışıdır. Sezai Temelli, Ankara ve İstanbul belediye başkanları bu koltuklarda HDP oy verenlerin ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorlar dedi. Cevap geldi mi?" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/selvi-muhafazakar-secmen-hayat-pahaliligi-var-zorlaniyorum-der-ama-degerlerine-oy-verir-1056332809.html

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cahit özkan, seçim, kira