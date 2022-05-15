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https://tr.sputniknews.com/20220515/alisveris-merkezinde-son-kalan-bluz-icin-kavga-ettiler-1056383589.html
Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga ettiler
Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga ettiler
Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Kavga eden kadınlar, çevredeki... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T12:47+0300
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Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde iddiaya göre, ‘crop’ adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.İki tarafın da pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar kavga etmeye başladı.Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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kavga, esenyurt, avm

Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga ettiler

12:47 15.05.2022 (güncellendi: 12:52 15.05.2022)
© İHAAlışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga
Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA
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Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde iddiaya göre, ‘crop’ adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.
İki tarafın da pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar kavga etmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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