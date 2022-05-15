https://tr.sputniknews.com/20220515/alisveris-merkezinde-son-kalan-bluz-icin-kavga-ettiler-1056383589.html

Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga ettiler

Alışveriş merkezinde son kalan bluz için kavga ettiler

Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Kavga eden kadınlar, çevredeki... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T12:47+0300

2022-05-15T12:47+0300

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kavga

esenyurt

türkiye

avm

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Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde iddiaya göre, ‘crop’ adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.İki tarafın da pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar kavga etmeye başladı.Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

esenyurt

türkiye

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kavga, esenyurt, avm