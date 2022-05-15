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https://tr.sputniknews.com/20220515/almanyada-kucuk-genel-secim-olarak-nitelendirilen-kuzey-ren-vestfalya-secimlerinde-cdu-birinci-oldu-1056390787.html
Almanya’da küçük genel seçim olarak nitelendirilen Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Almanya’da küçük genel seçim olarak nitelendirilen Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T20:26+0300
2022-05-15T20:26+0300
dünya
almanya
kuzey ren vestfalya
seçim
hristiyan demokrat birlik (cdu)
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Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56 olurken, halk, eyalet meclisinde yer alacak 199 meclis üyesini seçti. Almanya’nın 83 milyonluk nüfusunun 18 milyonu Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşarken, 61 milyon kayıtlı seçmenden 13 milyon 200 bini Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunuyor. Eyalette yaşayan 277 bin Türk kökenli seçmeninde oy verme hakkı var.Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, CDU bir önceki seçime göre oyunu 2 puan arttırarak birinci parti çıkarken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 27,5 oy alarak bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 3,2 geriledi.Yeşiller, yüzde 18,5 oy alarak eyaletteki üçüncü büyük parti olurken, bir önceki seçime kıyasla oy oranını yüzde 12,1 oranında arttırarak oy oranı en çok artan parti oldu. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise, oyların yüzde 6’sını alarak eyalet meclisine girmeye haz kazandı. AfD bir önceki seçime göre yüzde 1,4 oranında oy kaybı yaşadı. Hür Demokrat Parti (FDP) oyların yüzde 5’ini alarak, oy oranı en çok düşen partiler arasında yer aldı. FDP, bir önceki seçime göre yüzde 7,6 oranında oy kaybetti.Federal hükümeti oluşturan üçlü koalisyon partilerinin güven oylaması olarak da değerlendirilen seçim, eski Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU’nun yeni Genel Başkanı Friedrich Merz için de liderlik onayı olarak kabul ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220113/almanyada-cdu-milletvekili-wanderwitz-afd-partisinin-yasaklanmasini-istedi-1052686174.html
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almanya, kuzey ren vestfalya, seçim, hristiyan demokrat birlik (cdu)

Almanya’da küçük genel seçim olarak nitelendirilen Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu

20:26 15.05.2022
© İHA / SASCHA STEINBACHAlmanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve küçük genel seçim olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA / SASCHA STEINBACH
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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu.
Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56 olurken, halk, eyalet meclisinde yer alacak 199 meclis üyesini seçti.
Almanya’nın 83 milyonluk nüfusunun 18 milyonu Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşarken, 61 milyon kayıtlı seçmenden 13 milyon 200 bini Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunuyor. Eyalette yaşayan 277 bin Türk kökenli seçmeninde oy verme hakkı var.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, CDU bir önceki seçime göre oyunu 2 puan arttırarak birinci parti çıkarken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 27,5 oy alarak bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 3,2 geriledi.
Yeşiller, yüzde 18,5 oy alarak eyaletteki üçüncü büyük parti olurken, bir önceki seçime kıyasla oy oranını yüzde 12,1 oranında arttırarak oy oranı en çok artan parti oldu.
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise, oyların yüzde 6’sını alarak eyalet meclisine girmeye haz kazandı. AfD bir önceki seçime göre yüzde 1,4 oranında oy kaybı yaşadı. Hür Demokrat Parti (FDP) oyların yüzde 5’ini alarak, oy oranı en çok düşen partiler arasında yer aldı. FDP, bir önceki seçime göre yüzde 7,6 oranında oy kaybetti.
Federal hükümeti oluşturan üçlü koalisyon partilerinin güven oylaması olarak da değerlendirilen seçim, eski Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU’nun yeni Genel Başkanı Friedrich Merz için de liderlik onayı olarak kabul ediliyor.
Almanya için Alternatif (AfD) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
DÜNYA
Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
13 Ocak, 02:03
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