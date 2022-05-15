https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-kurum-rizede-tum-turkiyeye-ornek-olacak-bir-kentsel-donusum-sureci-baslattik-1056382612.html

Bakan Kurum: Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık

Bakan Kurum: Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattıklarını ve inşaatların... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T12:11+0300

2022-05-15T12:11+0300

2022-05-15T12:11+0300

türkiye

murat kurum

rize

kentsel dönüşüm

toki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056382565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51c8e8a48796401a955648d52001d783.jpg

Rize’de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart 2021 itibarıyla yıkılmaya başlandı.Yıkım işlemlerinin ardından Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı.Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Rize'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yılın sonunda hizmete girmesi planlanan yeni Belediye Blokları'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kurum, vatandaşa kendisi dondurma ikramında bulundu. "2022 yılının sonunda belediye bloklarını tamamlayacaklarını söyleyen Kurum şunları söyledi: "Rize'nin çevresini değiştirecek ve buradaki riskli binaların bertaraf edecek. Rize'nin tam kalbi diyeceğimiz Çarşı Mahallemiz bloklarımızın olduğu, vatandaşımızın burada yiyip içtiği alandaki kentsel dönüşüm projesini yerinde inceliyoruz. İnşallah bu yılın sonunda burayı tamamlayacağız. Şehrin merkezinde 404 ofis, 215 dükkanımızın olduğu yaklaşık 25 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz bu projede kaba inşaatımız yüzde 65 seviyelerine geldi. Öte yandan da ince imalatlar başladı. Burası dolgu zemini üzerine yapılmış hem deprem riski hem yıkılma riski olan bir alandı fakat vatandaşlarımızla görüştük ve onlarla bir istişare halinde onları mağdur etmeyecek bir süreçte burada tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Hamdolsun inşaatlarımız istediğimiz seviyede gidiyor. Kaliteli şekilde yapım süreci TOKİ başkanlığımız tarafından yürütülmekte. Binalarımızın deprem riski bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan Çarşı merkezi çalışmasını tamamlamış olacağız. Burada gençlerimiz iki bina arasında bulunan bu sokakta gezecekler, eğlenecekler. Restoranlarda yemek yiyecekler, kahvelerde sohbet edecekler. Tüm Rize'nin kalbi inşallah çarşı merkezinde atmaya devam edecek."

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

murat kurum, rize, kentsel dönüşüm, toki