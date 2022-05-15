https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebati-guldur-guldur-skecini-paylasti-keyifle-izledim-ama-gozlerimdeki-isiltiyi-goremedim-1056376287.html
Bakan Nebati, Güldür Güldür skecini paylaştı: Keyifle izledim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Bakan Nebati, Güldür Güldür skecini paylaştı: Keyifle izledim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da yayınlanan skecin fragmanını sosyal medyadan paylaştı. Bakan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T00:16+0300
2022-05-15T00:16+0300
2022-05-15T00:16+0300
ekonomi
türkiye
nureddin nebati
skeç
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Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.
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türkiye, nureddin nebati, skeç
Bakan Nebati, Güldür Güldür skecini paylaştı: Keyifle izledim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da yayınlanan skecin fragmanını sosyal medyadan paylaştı. Bakan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.
Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.
Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.