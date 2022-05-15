https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebati-yarin-konut-ve-temizlik-sektoru-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1056387250.html

Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T16:14+0300

2022-05-15T16:14+0300

2022-05-15T16:17+0300

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

temizlik

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Nebati'nin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştireceği görüşmelere konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu 52 sivil toplum kuruluşu, Nebati'nin enflasyonla mücadele çağrısına gazetelere verdikleri ilanla desteklerini bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-enflasyonla-mucadelemizden-asla-taviz-vermeyecegiz-1056326853.html

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nureddin nebati, enflasyon, temizlik