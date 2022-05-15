https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebati-yarin-konut-ve-temizlik-sektoru-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1056387250.html
Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T16:14+0300
2022-05-15T16:14+0300
2022-05-15T16:17+0300
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
temizlik
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Nebati'nin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştireceği görüşmelere konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu 52 sivil toplum kuruluşu, Nebati'nin enflasyonla mücadele çağrısına gazetelere verdikleri ilanla desteklerini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-enflasyonla-mucadelemizden-asla-taviz-vermeyecegiz-1056326853.html
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nureddin nebati, enflasyon, temizlik
Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
16:14 15.05.2022 (güncellendi: 16:17 15.05.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle İstanbul'da ayrı ayrı toplantılar yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Nebati'nin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştireceği görüşmelere konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.
Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.
Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu 52 sivil toplum kuruluşu, Nebati'nin enflasyonla mücadele çağrısına gazetelere verdikleri ilanla desteklerini bildirmişti.