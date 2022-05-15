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https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebatiden-enflasyonla-mucadeleye-desteklerinden-dolayi-stklere-tesekkur-1056393214.html
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T23:26+0300
2022-05-15T23:26+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
enflasyon
destek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.Bakan Nebati paylaşımında şu sözleri kullandı:
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, enflasyon, destek

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür

23:26 15.05.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız."
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