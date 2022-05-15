Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür

"Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız."