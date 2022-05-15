https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebatiden-enflasyonla-mucadeleye-desteklerinden-dolayi-stklere-tesekkur-1056393214.html
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T23:26+0300
2022-05-15T23:26+0300
2022-05-15T23:26+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
enflasyon
destek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056387225_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fd70cc217e99f303afe55249ac6851ff.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.Bakan Nebati paylaşımında şu sözleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056387225_132:0:780:486_1920x0_80_0_0_8cfb330062da4023d8aef74baad67508.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, enflasyon, destek
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız."