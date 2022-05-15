https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-yanik-hukumet-olarak-siddetten-uzak-bir-aile-yapisi-kurma-yonunde-kararli-adimlar-atiyoruz-1056389985.html

Bakan Yanık: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz

Bakan Yanık: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T19:37+0300

2022-05-15T19:37+0300

2022-05-15T19:37+0300

politika

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

derya yanık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067907_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca2bd692bc2263d15f5d7968f77a99e2.jpg

İstanbul Aile Vakfı tarafından ‘1. Uluslararası Aile Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile çok sayıda dinleyici katıldı.'Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insan topluma zarar vermez'1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda konuşan Bakan Yanık, "Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilemezse aile de bireyler için öyle. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma, bireylere, kendi aile fertlerine zarar vermesi söz konusu bile olmuyor. Güçlü aile bireyleri yani kadın ve erkek her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu noktada hükümet olarak şiddetten uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması ve dolayısıyla güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek için kararlı adımlar atıyor ve bu adımlarımızı güçlendirmek için de yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık