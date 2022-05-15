Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-yanik-hukumet-olarak-siddetten-uzak-bir-aile-yapisi-kurma-yonunde-kararli-adimlar-atiyoruz-1056389985.html
Bakan Yanık: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz
Bakan Yanık: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T19:37+0300
2022-05-15T19:37+0300
politika
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067907_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca2bd692bc2263d15f5d7968f77a99e2.jpg
İstanbul Aile Vakfı tarafından ‘1. Uluslararası Aile Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile çok sayıda dinleyici katıldı.'Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insan topluma zarar vermez'1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda konuşan Bakan Yanık, "Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilemezse aile de bireyler için öyle. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma, bireylere, kendi aile fertlerine zarar vermesi söz konusu bile olmuyor. Güçlü aile bireyleri yani kadın ve erkek her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu noktada hükümet olarak şiddetten uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması ve dolayısıyla güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek için kararlı adımlar atıyor ve bu adımlarımızı güçlendirmek için de yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır” açıklamasında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067907_79:0:731:489_1920x0_80_0_0_f6a15e4fdd086d991375e981c17f0d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık

Bakan Yanık: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz

19:37 15.05.2022
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz” dedi.
İstanbul Aile Vakfı tarafından ‘1. Uluslararası Aile Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile çok sayıda dinleyici katıldı.

'Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insan topluma zarar vermez'

1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda konuşan Bakan Yanık, "Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilemezse aile de bireyler için öyle. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma, bireylere, kendi aile fertlerine zarar vermesi söz konusu bile olmuyor. Güçlü aile bireyleri yani kadın ve erkek her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu noktada hükümet olarak şiddetten uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması ve dolayısıyla güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek için kararlı adımlar atıyor ve bu adımlarımızı güçlendirmek için de yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır” açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала