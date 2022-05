https://tr.sputniknews.com/20220515/blinken-finlandiya-ile-isvecin-nato-uyeligi-bir-surec-konsensusa-ulasacagiz-1056388295.html

Blinken: Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği bir süreç, konsensusa ulaşacağız

Blinken, Berlin'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında NATO'nun bir bütün olarak güçlü bir şekilde ayakta durduğunu vurgulayan Blinken, Ukrayna'ya başta kendi ülkesi olmak üzere NATO üyelerinin güçlü şekilde destek verdiğini ve Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti.İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili gündemi de değerlendiren Blinken, iki ülkenin NATO üyeliğinin bir süreç olduğunu ve NATO'nun da farklılıkların müzakere edilmesi için geniş bir diyalog platformu olduğunu ve her konunun ele alındığını belirtti.Blinken, "(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki NATO görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdikleri desteği gündeme getirdiklerini belirtmişti.Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili endişelerinin giderileceği mesajıÖte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Berlin’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Türkiye'nin (İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili) dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim." dedi.Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu.Finlandiya ve İsveç'in muhtemel üyelik başvurularıyla ilgili Stoltenberg, "NATO'ya katılmak isteyip istemediklerine karar vermek onlara kalmış. Alacakları karara saygı duyacağız çünkü tüm egemen uluslar, kendi yollarını seçme hakkına sahiptir. Finlandiya ve İsveç, NATO'nun en yakın ortaklarıdır. Başvurmaya karar verirlerse, bu tarihi bir an olacaktır. NATO'ya üyelikleri, ortak güvenliğimizi artıracak, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve saldırganlığın fayda etmediğini gösterecek." ifadelerini kullandı.Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki endişeleriyle ilgili "Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi endişeler olduğunda masaya oturuyoruz. Üyelik meselesinde nasıl hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim." dedi.Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik için başvuruda bulunması halinde hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi umuyorum. Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gerekli niteliklere sahip ve NATO'nun en yakın iki müttefiki olduğunu vurguladı.

