https://tr.sputniknews.com/20220515/cavusoglundan-isvec-ve-finlandiya-aciklamasi-kesinlikle-guvenlik-garantilerinin-olmasi-lazim-1056386333.html
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım
Çavuşoğlu, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T15:02+0300
2022-05-15T15:02+0300
2022-05-15T15:02+0300
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mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım
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Çavuşoğlu, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.