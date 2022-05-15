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Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım
Çavuşoğlu, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım

15:02 15.05.2022
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Çavuşoğlu, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.
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