Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım

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Çavuşoğlu, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.