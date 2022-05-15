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https://tr.sputniknews.com/20220515/disisleri-bakanligi-lubnandaki-secimlerin-huzur-icinde-tamamlanmis-olmasindan-memnuniyet-duyuyoruz-1056391904.html
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T22:07+0300
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dünya
dışişleri bakanlığı
türkiye
lübnan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi."Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnan-halki-genel-secim-icin-sandik-basinda-1056378216.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, lübnan

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz

22:07 15.05.2022 (güncellendi: 22:16 15.05.2022)
© Sputnik / Zahra Al AmirLübnan - Seçim
Lübnan - Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Zahra Al Amir
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
"Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Lübnan seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
DÜNYA
Lübnan'da kriz gölgesinde genel seçim
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