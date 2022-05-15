https://tr.sputniknews.com/20220515/disisleri-bakanligi-lubnandaki-secimlerin-huzur-icinde-tamamlanmis-olmasindan-memnuniyet-duyuyoruz-1056391904.html
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T22:07+0300
2022-05-15T22:07+0300
2022-05-15T22:16+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
türkiye
lübnan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi."Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnan-halki-genel-secim-icin-sandik-basinda-1056378216.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, lübnan
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
22:07 15.05.2022 (güncellendi: 22:16 15.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
"Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.