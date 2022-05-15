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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T12:01+0300
2022-05-15T12:06+0300
meteoroloji
türkiye
sağanak yağış
uyarı
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Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bugün öğle saatlerinden itibaren; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Aralıklarla 16 Mayıs 2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
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meteoroloji, sağanak yağış, uyarı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

12:01 15.05.2022 (güncellendi: 12:06 15.05.2022)
© İHAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bugün öğle saatlerinden itibaren; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Aralıklarla 16 Mayıs 2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
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