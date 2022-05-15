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Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı
Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı
Edirne'de yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolabında 3 göçmen yakalandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T22:58+0300
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türkiye
edirne
otobüs
yiyecek
dolap
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Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu.AA'nın haberine göre, İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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edirne, otobüs, yiyecek, dolap

Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı

22:58 15.05.2022 (güncellendi: 23:01 15.05.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFAEdirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı
Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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Edirne'de yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolabında 3 göçmen yakalandı.
Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu.
AA'nın haberine göre, İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.
Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.
Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.
Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFAEdirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı
Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 göçmen çıktı
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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