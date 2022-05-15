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https://tr.sputniknews.com/20220515/ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1056379713.html
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
türkiye
ege denizi
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Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, saat 08.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
türkiye
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deprem, ege denizi

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

09:04 15.05.2022 (güncellendi: 09:06 15.05.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© DHA
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AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, saat 08.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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