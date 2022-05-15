https://tr.sputniknews.com/20220515/ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1056379713.html
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T09:04+0300
2022-05-15T09:04+0300
2022-05-15T09:06+0300
deprem
türkiye
ege denizi
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Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, saat 08.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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deprem, ege denizi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
09:04 15.05.2022 (güncellendi: 09:06 15.05.2022) Abone ol
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, saat 08.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.