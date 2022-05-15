https://tr.sputniknews.com/20220515/eurovision-tarihinin-en-cok-dinlenenleri-aciklandi-manga-7-sertab-erener-46-sirada-1056391664.html
Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga 7, Sertab Erener 46. sırada
Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga 7, Sertab Erener 46. sırada
Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri listelendi. Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same'... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T21:52+0300
2022-05-15T21:52+0300
2022-05-15T21:53+0300
yaşam
eurovision
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056391639_10:0:650:360_1920x0_80_0_0_5f91fb5129c5a5772ebae67d038a73dc.jpg
İspanyol El Pais gazetesi, Spotify verilerini toplayarak 1956 yılından günümüze dek yarışan Eurovision şarkıları arasında en çok dinlenen 250 şarkıyı derledi.Verilere göre Spotify’da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda’nın 2019’da yarıştığı Duncan Laurence’ın "Arcade" parçası oldu.Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı. 'We Could Be The Same'in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.Sertab Erener’in 2003 yılında Türkiye’ye birinciliği getiren 'Everyway That I Can' şarkısı listenin 46’ıncı sırasında yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu.52’inci sırada ise 1990 yılında Kayahan’ın 'Gözlerinin Hapsindeyim' şarkısı yer aldı. Semiha Yankı’nın 1975 yılında söylediği “Seninle Bir Dakika” ise listenin 63’üncü sırasında yer aldı.Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla 7’ncilik elde edildi. Türkiye, 2013’ten beri Eurovision’da yarışmıyor.Eurovision şarkı yarışması finali, İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapıldı. 41 ülkenin katıldığı yarışmada Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya finale kaldı.Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra, "Stefania" şarkısıyla yarışmayı birinci sırada tamamladı. Sam Ryder "Space Man" ile ikinci; Chanel "SloMo" ile üçüncü oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220515/eurovision-sarki-yarismasini-ukrayna-kazandi-1056377250.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056391639_90:0:570:360_1920x0_80_0_0_0315e13d6804416208dcc7277e15d187.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eurovision
Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga 7, Sertab Erener 46. sırada
21:52 15.05.2022 (güncellendi: 21:53 15.05.2022) Abone ol
Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri listelendi. Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı.
İspanyol El Pais gazetesi, Spotify verilerini toplayarak 1956 yılından günümüze dek yarışan Eurovision şarkıları arasında en çok dinlenen 250 şarkıyı derledi.
Verilere göre Spotify’da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda’nın 2019’da yarıştığı Duncan Laurence’ın "Arcade" parçası oldu.
Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı. 'We Could Be The Same'in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.
Sertab Erener’in 2003 yılında Türkiye’ye birinciliği getiren 'Everyway That I Can' şarkısı listenin 46’ıncı sırasında yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu.
52’inci sırada ise 1990 yılında Kayahan’ın 'Gözlerinin Hapsindeyim' şarkısı yer aldı. Semiha Yankı’nın 1975 yılında söylediği “Seninle Bir Dakika” ise listenin 63’üncü sırasında yer aldı.
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla 7’ncilik elde edildi. Türkiye, 2013’ten beri Eurovision’da yarışmıyor.
Eurovision şarkı yarışması finali, İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapıldı. 41 ülkenin katıldığı yarışmada Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya finale kaldı.
Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra, "Stefania" şarkısıyla yarışmayı birinci sırada tamamladı. Sam Ryder "Space Man" ile ikinci; Chanel "SloMo" ile üçüncü oldu.