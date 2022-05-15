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Fenerbahçe: Trabzonspor formalı kişiler, taraftar otobüsümüze bıçaklı saldırı gerçekleştirdi
Fenerbahçe: Trabzonspor formalı kişiler, taraftar otobüsümüze bıçaklı saldırı gerçekleştirdi
Fenerbahçe, Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan sarı-lacivertli taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı ve olayın takipçisi olacağını açıkladı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T15:37+0300
2022-05-15T15:45+0300
saldırı
fenerbahçe
spor
taraftar
otobüs
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Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı için Edremit'ten yola çıkan ve Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan taraftarları için resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220513/rambo-okan-ucuncu-denemesinde-bogazdaki-trabzonspor-bayragini-kesti-1056344461.html
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saldırı, fenerbahçe, taraftar, otobüs

Fenerbahçe: Trabzonspor formalı kişiler, taraftar otobüsümüze bıçaklı saldırı gerçekleştirdi

15:37 15.05.2022 (güncellendi: 15:45 15.05.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© DHA
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Fenerbahçe, Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan sarı-lacivertli taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı ve olayın takipçisi olacağını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı için Edremit'ten yola çıkan ve Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan taraftarları için resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."
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