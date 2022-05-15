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FIFA'dan yeni Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır
FIFA'dan yeni Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır
Trabzonspor'un kupa töreni kutlamalarından fotoğraf paylaşan FIFA, "Şampiyonluk böyle kutlanır" ifadelerini kullandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:56+0300
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spor
fifa
trabzonspor
şampiyon
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kupayı müzesine koydu. Dün akşam düzenlenen kupa töreninde Trabzon'da coşkulu kutlamalar yapıldı.Bordo-mavili takımın şampiyonluk görüntüleri ise dünya basınında gündem oldu. Kutlamalardan bir fotoğraf paylaşan FIFA, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. Paylaşılan fotoğraflarda Trabzonspor bayraklarıyla süslenmiş gemi ve teknelere yer verildi.FIFA daha önce de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 30 Nisan'da kentte çekilen görüntüleri paylaşmıştı. Gönderi 21 bin kez retweet edilmiş ve 146 bin beğeni almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/fifa-trabzonsporun-sampiyonluk-kutlama-goruntulerini-paylasti-1056031779.html
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fifa, trabzonspor, şampiyon

FIFA'dan yeni Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır

14:56 15.05.2022
© Twitter/FIFAcomTrabzonspor kutlamaları
Trabzonspor kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Twitter/FIFAcom
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Trabzonspor'un kupa töreni kutlamalarından fotoğraf paylaşan FIFA, "Şampiyonluk böyle kutlanır" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kupayı müzesine koydu. Dün akşam düzenlenen kupa töreninde Trabzon'da coşkulu kutlamalar yapıldı.
Bordo-mavili takımın şampiyonluk görüntüleri ise dünya basınında gündem oldu. Kutlamalardan bir fotoğraf paylaşan FIFA, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. Paylaşılan fotoğraflarda Trabzonspor bayraklarıyla süslenmiş gemi ve teknelere yer verildi.
FIFA daha önce de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 30 Nisan'da kentte çekilen görüntüleri paylaşmıştı. Gönderi 21 bin kez retweet edilmiş ve 146 bin beğeni almıştı.
Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
SPOR
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı
2 Mayıs, 22:22
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