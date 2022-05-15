https://tr.sputniknews.com/20220515/filandiya-nato-uyeligi-icin-basvurmaya-resmen--karar-verdi-1056384014.html

Finlandiya NATO üyeliği için başvurmaya resmen karar verdi

Finlandiya NATO üyeliği için başvurmaya resmen karar verdi

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası gündeme gelen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili ilkinden resmi karar açıklaması geldi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T13:10+0300

2022-05-15T13:10+0300

2022-05-15T13:50+0300

ukrayna krizi

nato

finlandiya

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in ortak basın toplantısında NATO üyeliği için başvurmaktan yana açıklama yapmalarının ardından, resmi karar geldi. Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyesi olmak için resmi karar alındığını, üyelik başvurusu yapacaklarını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanı ve Hükümetin Dış Politika Komisyonu, Finlandiya'nın parlamentoya danıştıktan sonra NATO üyeliğine başvurması konusunda görüş birliğine vardı. Bu tarihi bir gün. Yeni bir dönem açılıyor."Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin gündeme getirdiği sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Daha önce NATO Genel Sekreteri ve ABD gibi önde gelen üyeler, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik başvurusu yapması halinde 'sorunsuz ve hızlı şekilde kabul edileceğini' açıklamıştı. Ancak Türkiye veto kartının ucunu göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeler konusunda 'olumlu bir düşünce' içinde olmadıklarını söylerken, bunu iki ülkenin 'PKK ve YPG'ye desteğiyle' gerekçelendirmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadık" açıklaması gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Moskova’nın 'ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını' duyurmuştu. Rus Dışişleri açıklamasında 'Finlandiya'nın NATO’ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı' belirtilmişti.

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