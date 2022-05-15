https://tr.sputniknews.com/20220515/fransa-cumhurbaskani-macron-taziye-dileklerini-iletmek-icin-birlesik-arap-emirliklerine-gitti-1056389101.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T17:52+0300
2022-05-15T17:52+0300
2022-05-15T17:52+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE’ye gidiyor. Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.ABD heyeti BAE’ye gidiyorABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gidecek.Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
fransa
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fransa, emmanuel macron, birleşik arap emirlikleri (bae)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE’ye gidiyor.
Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.
ABD heyeti BAE’ye gidiyor
ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gidecek.
Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.