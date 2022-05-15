https://tr.sputniknews.com/20220515/fransa-cumhurbaskani-macron-taziye-dileklerini-iletmek-icin-birlesik-arap-emirliklerine-gitti-1056389101.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T17:52+0300

2022-05-15T17:52+0300

2022-05-15T17:52+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056389076_0:0:1069:602_1920x0_80_0_0_d2bf4ac1b1a54bb116adaf12687c42cf.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE’ye gidiyor. Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.ABD heyeti BAE’ye gidiyorABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gidecek.Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

fransa

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, emmanuel macron, birleşik arap emirlikleri (bae)