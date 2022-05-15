https://tr.sputniknews.com/20220515/hugonun-kramponlarindan-biri-fanusta-digeri-40-bin-tlye-satista-uzatmis-gibi-oldu-cekip-aldim-1056384067.html

Hugo'nun kramponlarından biri fanusta diğeri 40 bin TL'ye satışta: 'Uzatmış gibi oldu, çekip aldım'

Hugo'nun kramponlarından biri fanusta diğeri 40 bin TL'ye satışta: 'Uzatmış gibi oldu, çekip aldım'

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği maçta sahaya inen taraftar Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Vitor Hugo’nun sağ ayağından... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T13:14+0300

2022-05-15T13:14+0300

2022-05-15T13:29+0300

krampon

spor

trabzonspor

şampiyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056383885_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_183c55d1300e9e2821e9fdaedbe90d9f.jpg

Trabzonspor’un ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, bordo mavili takımın sevilen oyuncusu Vitor Hugo’yu omuzlarına aldı. Binlerce taraftarın sevgi gösterisi arasında kalan Hugo, şampiyonluk anlarına tanıklık eden kramponlarını bordo mavililere kaptırdı. Sahaya akın eden taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Hugo’nun sağ ayağındaki kramponu çekip aldı. Kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun diğer sol ayak kramponunu, 40 bin TL’ye internetten satışa çıkardı. Cihan Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklıyor. Üzerinde Hugo’nun forma numarası olan 13 sayısının yazdığı şampiyonluk anısı kramponu görmek isteyenler, Cihan Horoz'un iş yerine gidiyor.‘Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı’Şampiyonluğu yıllardır beklediklerini belirten Cihan Horoz, "Düdük çaldığı anda neyin ne olduğunu anlamadan sahaya atladım. En yakınımda Vitor Hugo vardı. Hızımı alamayıp yanına gittim. O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı ama o kalabalıkta yere yatmak normal bir davranış değildi. Üzerine bastık, biraz hırpalandı. Diğer eşini de Hugo kendisi çıkardı. O sırada bana doğru dönüktü. Kramponu bana uzatmış gibi oldu, çekip aldım” dedi.‘Değerli bir hediye oldu’Kramponu saklayacağını, satmayı düşünmediğini ifade eden Cihan Horoz, “Benim için çok değerli. Sürmenespor’un A takım kalecisiyim ve futbola büyük ilgim var. Kramponu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Hugo hem karakteriyle hem de şampiyon olduğumuz bu sezonda gösterdiği performansla kalbimizi çaldı. Bizi çok mutlu ettiği anlar oldu, gol attı, kaleci gibi kurtarışlar yaptı. O yüzden benim için değerli bir hediye oldu. Kendisiyle tanışma fırsatım olursa benim için unutulmayacak en büyük anlardan birisi olur. Krampona imza atar, hatıra resmimiz olursa çok mutlu olurum. Müşteriler, alıp incelemek istiyorlar. Merak eden arkadaşlarım, kardeşlerim oluyor. Gelip bakıyorlar” diye konuştu.'Gelip görmek istedik'Hugo’nun kramponunu görmek için iş yerine gelen Mert Ali Güzel de, “Trabzonspor’un şampiyon olduğu gece heyecandan uyuyamadık. O gecenin bir hatırasını gelip görmek istedik” ifadelerini kullandı.‘Hugo’yu örnek alıyorum’​Onur Göksal da, “Şampiyon olduğumuz gece bizim için çok önemliydi. Sürmenespor futbolcusuyum ve Vitor Hugo’nun davranışlarını örnek almaya çalışıyorum. Hugo’nun kramponunun Cihan Ağabeyde olduğunu öğrenince görmek istedim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220506/trabzonsporlu-bakasetas-corabini-alan-taraftarla-bulustu-koyde-herkes-corabi-ziyarete-geliyor-1056137642.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

krampon, trabzonspor, şampiyon