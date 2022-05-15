İletişim Başkanı Altun, Katar Haber Ajansı'na röportaj verdi: Bir elin parmakları gibiyiz

Bu tür ziyaretlerde alınan kararlar, yapılan anlaşmaların gerek ekonomik gerekse de siyasi etkileri, iki ülkenin refah ve istikrarına hizmet edecek etkiler yaratmaktadır. Türkiye, Katar ile son yıllarda güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik, yatırım, kalkınma ve kültür olmak üzere tüm alanlarda gelişen ve köklenen güçlü kardeşlik bağlarını ve stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi önemsiyor. Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmektedir. Karşılıklı ziyaretler, ilişkilerimize önemli bir ivme kazandırmaktadır. İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir iş birliği ve eş güdüm bulunmaktadır. Bu tür ziyaretlerde alınan kararlar, yapılan anlaşmaların gerek ekonomik gerekse de siyasi etkileri, iki ülkenin refah ve istikrarına hizmet edecek etkiler yaratmaktadır. Türkiye, Katar ile son yıllarda güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik, yatırım, kalkınma ve kültür olmak üzere tüm alanlarda gelişen ve köklenen güçlü kardeşlik bağlarını ve stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi önemsiyor. Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmektedir. Karşılıklı ziyaretler, ilişkilerimize önemli bir ivme kazandırmaktadır. İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir iş birliği ve eş güdüm bulunmaktadır.

Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim görüşmesi, Orta Doğu'daki önemli mesele ve krizlere kalıcı çözümler getiriyor. Gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde bu görüşmelere atfedilen önem daha da belirginleşiyor. Bölgedeki koşullar da iki taraf arasındaki ekonomik, askeri ve ticari iş birliği ile koordinasyonun güçlenmesine katkı sunuyor. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler en istikrarlı ilişkilerden biri haline geldi. Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim görüşmesi, Orta Doğu'daki önemli mesele ve krizlere kalıcı çözümler getiriyor. Gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde bu görüşmelere atfedilen önem daha da belirginleşiyor. Bölgedeki koşullar da iki taraf arasındaki ekonomik, askeri ve ticari iş birliği ile koordinasyonun güçlenmesine katkı sunuyor. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler en istikrarlı ilişkilerden biri haline geldi.

İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafe dikkate değer bir boyuta ulaşmıştır. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafe dikkate değer bir boyuta ulaşmıştır.

2014 yılından itibaren kurumsallaşma eğilimi gösteren iki ülke ilişkileri bugün bölge siyasetini şekillendiren bir niteliğe kavuşmuştur. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın bakış açılarına sahip Türkiye ve Katar ilişkileri, son 20 yılda yaşanan gelişmelerle ivme kazanmıştır. Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi. Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok. 2014 yılından itibaren kurumsallaşma eğilimi gösteren iki ülke ilişkileri bugün bölge siyasetini şekillendiren bir niteliğe kavuşmuştur. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın bakış açılarına sahip Türkiye ve Katar ilişkileri, son 20 yılda yaşanan gelişmelerle ivme kazanmıştır. Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi. Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok.

Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha stratejik ortaklığa doğru gidiyor. Türk-Katar ekonomik ilişkileri altın çağını yaşıyor ve bu ilişkiler yeni sektörleri ve yeni anlaşmaları içerecek şekilde genişliyor. Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha stratejik ortaklığa doğru gidiyor. Türk-Katar ekonomik ilişkileri altın çağını yaşıyor ve bu ilişkiler yeni sektörleri ve yeni anlaşmaları içerecek şekilde genişliyor.

İki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Katar ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarını değerlendirmesinin önemli olacağını düşünüyoruz. Türkiye ile Katar arasında ağır sanayi, turizm geliştirme, tarım ve inşaat alanlarında iş birliği fırsatları mevcut. Yapılacak yeni iş birlikleri ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin yeni boyutlara taşınacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Katar her zaman koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek, bu da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacaktır. İki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Katar ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarını değerlendirmesinin önemli olacağını düşünüyoruz. Türkiye ile Katar arasında ağır sanayi, turizm geliştirme, tarım ve inşaat alanlarında iş birliği fırsatları mevcut. Yapılacak yeni iş birlikleri ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin yeni boyutlara taşınacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Katar her zaman koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek, bu da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacaktır.

Türkiye ve Katar'ın, Orta Doğu'da sinerji ve uyum içinde hareket etmesiyle bölgenin uzun süreli uyuşmazlıkları için çözüm umudu artacaktır. Türkiye'nin Katar ile geliştirdiği askeri ilişkileri, bu açıdan proaktif ve güçlendirici bir unsur olarak görmek gerekmektedir. Türkiye ve Katar'ın, Orta Doğu'da sinerji ve uyum içinde hareket etmesiyle bölgenin uzun süreli uyuşmazlıkları için çözüm umudu artacaktır. Türkiye'nin Katar ile geliştirdiği askeri ilişkileri, bu açıdan proaktif ve güçlendirici bir unsur olarak görmek gerekmektedir.

Türkiye ve Katar, başta siyasi konular ve bölgedeki gelişmeler olmak üzere birçok hususta sürekli iletişim ve koordinasyon içinde bulunmaktadır. İki ülke Suriye, Filistin ve Libya meseleleri başta olmak üzere birçok konuda benzer vizyona sahiptir. Türkiye-Katar ilişkileri, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda hızla gelişiyor, yapılan karşılıklı ziyaretler de söz konusu ilişkiye ivme kazandırıyor. Özellikle bölgede yaşanan yeni açılımların ve atılan uzlaşı adımlarının ışığında, yapılacak yeni anlaşmaların ortak bağlarımızı daha da güçlendireceğine inancımız tamdır. Dolayısıyla, ikili ilişkiler mutlaka Körfez ve Orta Doğu'daki büyüme, huzur ve istikrara yansıyacaktır. Türkiye ve Katar, her zorlu koşulda birbirine sahip çıkan iki kardeş ülkedir ve her düzeyde güçlü ilişkilere sahiptir. Tarihi ve kültürel yakın bağlara sahip Türkiye ve Katar, ikili ilişkilerine ilaveten, uluslararası meselelerde de örnek alınacak bir iş birliği sergiliyor. Eminim önümüzdeki dönem bu örnek iş birliği daha fazla alana yayılacak. Türkiye ve Katar, başta siyasi konular ve bölgedeki gelişmeler olmak üzere birçok hususta sürekli iletişim ve koordinasyon içinde bulunmaktadır. İki ülke Suriye, Filistin ve Libya meseleleri başta olmak üzere birçok konuda benzer vizyona sahiptir. Türkiye-Katar ilişkileri, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda hızla gelişiyor, yapılan karşılıklı ziyaretler de söz konusu ilişkiye ivme kazandırıyor. Özellikle bölgede yaşanan yeni açılımların ve atılan uzlaşı adımlarının ışığında, yapılacak yeni anlaşmaların ortak bağlarımızı daha da güçlendireceğine inancımız tamdır. Dolayısıyla, ikili ilişkiler mutlaka Körfez ve Orta Doğu'daki büyüme, huzur ve istikrara yansıyacaktır. Türkiye ve Katar, her zorlu koşulda birbirine sahip çıkan iki kardeş ülkedir ve her düzeyde güçlü ilişkilere sahiptir. Tarihi ve kültürel yakın bağlara sahip Türkiye ve Katar, ikili ilişkilerine ilaveten, uluslararası meselelerde de örnek alınacak bir iş birliği sergiliyor. Eminim önümüzdeki dönem bu örnek iş birliği daha fazla alana yayılacak.