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https://tr.sputniknews.com/20220515/israil-askerleri-nekbeyi-protesto-eden-gostericilere-ates-acti-10-filistinli-yaralandi-1056390941.html
İsrail askerleri Nekbe'yi protesto eden göstericilere ateş açtı: 10 Filistinli yaralandı
İsrail askerleri Nekbe'yi protesto eden göstericilere ateş açtı: 10 Filistinli yaralandı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T20:48+0300
2022-05-15T20:48+0300
dünya
israil
filistin
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İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire şehirlerinin girişinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti. Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ve Bire'nin girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 7'si gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Gerçek mermiyle yaralananların, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildiği kaydedilen açıklamada, olaylarda 2 kişide morlukların oluştuğu, 4 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerm'deki Filistin Huduri Teknik Üniversitesi ve Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi çevresinde de benzer olaylar yaşandı. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.Nekbe GünüFilistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220515/filistinde-nekbenin-74-yildonumu-mucadele-icin-birlik-cagrisi-yapildi-1056390115.html
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israil, filistin, nekbe

İsrail askerleri Nekbe'yi protesto eden göstericilere ateş açtı: 10 Filistinli yaralandı

20:48 15.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedİsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 10 Filistinliyi yaraladı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire şehirlerinin girişinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti. Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ve Bire'nin girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 7'si gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Gerçek mermiyle yaralananların, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildiği kaydedilen açıklamada, olaylarda 2 kişide morlukların oluştuğu, 4 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerm'deki Filistin Huduri Teknik Üniversitesi ve Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi çevresinde de benzer olaylar yaşandı. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
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Filistin'de Nekbe'nin 74. yıldönümü: Mücadele için birlik çağrısı yapıldı
20:02

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.
İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.
Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.
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