https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbul-sultangazideki-irem-derici-konserinde-kavga-cikti-konser-yarida-kaldi-1056379315.html

İstanbul Sultangazi'deki İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı

İstanbul Sultangazi'deki İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı

İstanbul Sultangazi’de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullandı, konser yarıda kaldı... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T08:46+0300

2022-05-15T08:46+0300

2022-05-15T08:46+0300

türkiye

irem derici

sultangazi

konser

polis

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Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine Derici sahneden indi ve konserin yarıda kaldı. Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı: "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bir haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin."

türkiye

sultangazi

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