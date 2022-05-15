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İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı
İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 sığınmacı yakalandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
sığınmacı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 sığınmacı yakalandı.Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan sığınmacı sayısı 10 bin 568 oldu.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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istanbul, sığınmacı

İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı

00:04 15.05.2022
© İHA / İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA /
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İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 sığınmacı yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.
Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 sığınmacı yakalandı.
Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan sığınmacı sayısı 10 bin 568 oldu.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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