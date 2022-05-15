https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbulda-1352-siginmaci-yakalandi-1056376187.html
İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı
İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 sığınmacı yakalandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T00:04+0300
2022-05-15T00:04+0300
2022-05-15T00:04+0300
türkiye
istanbul
sığınmacı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 sığınmacı yakalandı.Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan sığınmacı sayısı 10 bin 568 oldu.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, sığınmacı
İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı
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İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 sığınmacı yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.
Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 sığınmacı yakalandı.
Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan sığınmacı sayısı 10 bin 568 oldu.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.