https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbulda-1352-siginmaci-yakalandi-1056376187.html

İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı

İstanbul'da 1352 sığınmacı yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 sığınmacı yakalandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T00:04+0300

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türkiye

istanbul

sığınmacı

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 sığınmacı yakalandı.Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan sığınmacı sayısı 10 bin 568 oldu.Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

türkiye

istanbul

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istanbul, sığınmacı