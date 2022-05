https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbulda-trafik-yogunlugu-yasaniyor-1056389428.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların sahillere ve piknik alanlarına akın etmesiyle akşam saatlerinde yer yer trafik yoğunluğu... 15.05.2022

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor. D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde trafik her iki yönde ağır ilerliyor.Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde yoğunluk yaşanmıyor.Kentteki piknik alanları ve sahillerde araç yoğunluğu görülüyor. Toplu taşıma ile Marmaray, metro ve metrobüs duraklarının da kalabalık olduğu gözlendi. Haliç sahili boyunca vatandaşlar güzel havanın tadını piknik yaparak çıkardı, Beşiktaş sahil şeridinde de yürüyüş yapanlar dikkati çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.Öte yandan Arnavutköy'deki mesire alanları da piknik yapmak isteyenlerle doldu. Şakir Tilaver, Sultangazi'de yaşadığını ve hafta sonları sık sık Arnavutköy'deki mesire alanlarına geldiğini söyledi. Ailece piknik yapmak için burayı tercih ettiklerini belirten Tilaver, "Salgının ardından her şey güzelleşmeye başlıyor çok şükür. Şehirde nefes alamıyoruz, biz de buralara geliyoruz. Çocuklarımız pandemide evden çıkamadı, şu anda tadını çıkarıyorlar." dedi.Necmettin Tilaver de her zaman buraya geldiklerini dile getirerek, mesire alanında huzur bulduklarını kaydetti. Çocuklarının burada güven içinde oynadıklarını anlatan Tilaver, "Evde duracağımıza zamanımızı burada geçiriyoruz. Burada temiz su da var, doğal besleniyoruz. Ailelerimiz top oynuyor, kadınlarımız rahat ediyor." ifadelerini kullandı.

