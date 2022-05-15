https://tr.sputniknews.com/20220515/isvec-resmi-olarak-nato-uyeligine-basvurma-kararini-aldi-1056389343.html
İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararı almasından saatler sonra İsveç'ten de başvuru kararı geldi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T18:24+0300
2022-05-15T18:24+0300
2022-05-15T18:30+0300
dünya
isveç
nato
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İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, ülkenin NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldığı belirtildi.
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isveç, nato
İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
18:24 15.05.2022 (güncellendi: 18:30 15.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararı almasından saatler sonra İsveç'ten de başvuru kararı geldi.
İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, ülkenin NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldığı belirtildi.