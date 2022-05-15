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İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
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https://tr.sputniknews.com/20220515/isvec-resmi-olarak-nato-uyeligine-basvurma-kararini-aldi-1056389343.html
İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı
Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararı almasından saatler sonra İsveç'ten de başvuru kararı geldi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T18:24+0300
2022-05-15T18:30+0300
dünya
isveç
nato
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İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, ülkenin NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldığı belirtildi.
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isveç, nato

İsveç resmi olarak NATO üyeliğine başvurma kararını aldı

18:24 15.05.2022 (güncellendi: 18:30 15.05.2022)
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Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararı almasından saatler sonra İsveç'ten de başvuru kararı geldi.
İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, ülkenin NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldığı belirtildi.
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