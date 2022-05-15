https://tr.sputniknews.com/20220515/izmir-buyuksehir-belediyesi-calisani-teror-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklandi-1056387526.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memur M.D. tutuklandı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T16:23+0300
2022-05-15T16:23+0300
2022-05-15T16:31+0300
izmir büyükşehir belediyesi
türkiye
tutuklama
terör
pkk/kck
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 12 Nisan'da başlatılan soruşturma kapsamında '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltına alınan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.D. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.Yakalama kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü'ndeki şef olarak görev yaptığı işine gitmediği belirlenen ve ikametinde de bulunamayan M.D, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 13 Mayıs'ta, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.M.D'nin, 2019 yılında Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, daha sonra İzmir Çiğli Belediyesine, 2020'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/barlas-istanbul-ve-izmir-belediyesinde-pkknin-militanlarina-onemli-mevkiler-teslim-ediyorlar-1051746132.html
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izmir büyükşehir belediyesi, tutuklama, terör, pkk/kck
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı
16:23 15.05.2022 (güncellendi: 16:31 15.05.2022) Abone ol
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memur M.D. tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 12 Nisan'da başlatılan soruşturma kapsamında '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltına alınan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.D. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü'ndeki şef olarak görev yaptığı işine gitmediği belirlenen ve ikametinde de bulunamayan M.D, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 13 Mayıs'ta, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.D'nin, 2019 yılında Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, daha sonra İzmir Çiğli Belediyesine, 2020'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptığı öğrenildi.