https://tr.sputniknews.com/20220515/karisi-ve-oz-kardesine-kursun-yagdirdi-kardesimle-kacti-namusum-icin-vurdum-1056383908.html
Karısı ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum'
Karısı ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum'
Tokat’ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T13:07+0300
2022-05-15T13:07+0300
2022-05-15T13:07+0300
türkiye
tokat
kadına şiddet
terminal
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Tokat Belediyesi şehir terminalinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Müslüm B. otobüsten inen 3 çocuk annesi 26 yaşındaki eşi İlfer B. ile 25 yaşındaki kardeşi Sabri B.'ye tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının "Eşinizi neden vurunuz?" sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.
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tokat, kadına şiddet, terminal
Karısı ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum'
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Tokat’ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu.
Tokat Belediyesi şehir terminalinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Müslüm B. otobüsten inen 3 çocuk annesi 26 yaşındaki eşi İlfer B. ile 25 yaşındaki kardeşi Sabri B.'ye tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.
Zanlı basın mensuplarının "Eşinizi neden vurunuz?" sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.