Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

© AA Şecerelendirme çalışmalarını önemsediklerini bildiren Sakınmaz, şunları kaydetti: "Şecerelendirmede kedinin ırkı, rengi, cinsiyeti, hangi ülkeden gelmiş ya da hangi evde doğmuş gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca 5 kuşağa kadar atalarını gösteriyoruz. 5 kuşaktan ötesi de sistemimizde kayıtlı, bu 10 kuşağa kadar da çıkabiliyor. Bu kayıt sistemi Avrupa'da çok yıllar öncesinde başlamış. Biz de bu sistemin Türkiye’de temsilcisiyiz. Dernek olarak Türkiye'de 2012 yılından bu yana 25 bin 400 kediyi şecerelendirdik."