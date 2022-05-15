Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Sakınmaz, ırklar hakkında seminerler, eğitimler ve yarışmalar düzenlediklerini anlattı. "Tıpkı çocuk gibiler" diye nitelediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz, şöyle devam etti: "Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından."
Sakınmaz, ırklar hakkında seminerler, eğitimler ve yarışmalar düzenlediklerini anlattı. "Tıpkı çocuk gibiler" diye nitelediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz, şöyle devam etti: "Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından."