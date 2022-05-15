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Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor
Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkez sistem oluşturuluyor. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

12:24 15.05.2022
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Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkez sistem oluşturuluyor.
© AATüm dünyada milyonlarca kedi sokakta, bir o kadarı da insanlarla birlikte aile sıcaklığında yaşıyor. Sokaktaki kediler çeşitli tehlikelerle karşı karşıya, kimisi zevk için öldürülüyor, kimisi araçların altında kalıyor. Onların insanlardan tek beklentisi ise biraz sevgi ve duyarlılık.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Tüm dünyada milyonlarca kedi sokakta, bir o kadarı da insanlarla birlikte aile sıcaklığında yaşıyor. Sokaktaki kediler çeşitli tehlikelerle karşı karşıya, kimisi zevk için öldürülüyor, kimisi araçların altında kalıyor. Onların insanlardan tek beklentisi ise biraz sevgi ve duyarlılık.
© AAÇeşitli tartışmalar olsa da genel inanç kedilerin ilk olarak 4 bin yıl önce Mısır'da evcilleştirilmeye başlandığı. Her ne kadar evcil hayvanlar olarak bilinse de kedilerin en karakteristik özelliği "bağımsız" davranışları.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Çeşitli tartışmalar olsa da genel inanç kedilerin ilk olarak 4 bin yıl önce Mısır'da evcilleştirilmeye başlandığı. Her ne kadar evcil hayvanlar olarak bilinse de kedilerin en karakteristik özelliği "bağımsız" davranışları.
© AADünya Kedi Irkları Derneği Genel Sekreteri Erdal Emrehan Sakınmaz, ırkların özelliklerini ve kedi davranışlarını anlattı. Derneklerinin Almanya merkezli Dünya Kedi Federasyonuna üye olduğunu belirten Sakınmaz, Türkiye'de yaşayan tüm kedilerin soy kütüğünü, soy ağacı kaydını yapmak amacıyla merkezi sistemi oluşturmayı, damızlık kedi değerinin ve hayvan bakım programlarının kontrolünü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Dünya Kedi Irkları Derneği Genel Sekreteri Erdal Emrehan Sakınmaz, ırkların özelliklerini ve kedi davranışlarını anlattı. Derneklerinin Almanya merkezli Dünya Kedi Federasyonuna üye olduğunu belirten Sakınmaz, Türkiye'de yaşayan tüm kedilerin soy kütüğünü, soy ağacı kaydını yapmak amacıyla merkezi sistemi oluşturmayı, damızlık kedi değerinin ve hayvan bakım programlarının kontrolünü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
© AADernekte 5 binden fazla kedinin kaydının olduğu özel yazılım sisteminin bulunduğunu, kedinin safkanlığını belgeleyen şecerelendirme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sakınmaz, bu kapsamında kedilerin kayıtlarını tuttuklarını anlattı.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Dernekte 5 binden fazla kedinin kaydının olduğu özel yazılım sisteminin bulunduğunu, kedinin safkanlığını belgeleyen şecerelendirme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sakınmaz, bu kapsamında kedilerin kayıtlarını tuttuklarını anlattı.
© AAŞecerelendirme çalışmalarını önemsediklerini bildiren Sakınmaz, şunları kaydetti: "Şecerelendirmede kedinin ırkı, rengi, cinsiyeti, hangi ülkeden gelmiş ya da hangi evde doğmuş gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca 5 kuşağa kadar atalarını gösteriyoruz. 5 kuşaktan ötesi de sistemimizde kayıtlı, bu 10 kuşağa kadar da çıkabiliyor. Bu kayıt sistemi Avrupa'da çok yıllar öncesinde başlamış. Biz de bu sistemin Türkiye’de temsilcisiyiz. Dernek olarak Türkiye'de 2012 yılından bu yana 25 bin 400 kediyi şecerelendirdik."
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Şecerelendirme çalışmalarını önemsediklerini bildiren Sakınmaz, şunları kaydetti: "Şecerelendirmede kedinin ırkı, rengi, cinsiyeti, hangi ülkeden gelmiş ya da hangi evde doğmuş gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca 5 kuşağa kadar atalarını gösteriyoruz. 5 kuşaktan ötesi de sistemimizde kayıtlı, bu 10 kuşağa kadar da çıkabiliyor. Bu kayıt sistemi Avrupa'da çok yıllar öncesinde başlamış. Biz de bu sistemin Türkiye’de temsilcisiyiz. Dernek olarak Türkiye'de 2012 yılından bu yana 25 bin 400 kediyi şecerelendirdik."
© AADünya Kedi Federasyonunun kayıt altına aldığı yaklaşık 80 ırk kedinin bulunduğunu dile getiren Emrehan, "Bunların arasında 'Turkish Angora' ve 'Turkish Van' olarak geçen Ankara ve Van kedilerimiz var, iki farklı ırk olarak. Ankara ve Van kedisi bütün kedilerin atası kabul ediliyor. Geçmişi çok uzun bir süre olduğu için kedilerin atası olarak kabul ediliyorlar." diye konuştu.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor - Sputnik Türkiye
6/7
© AA
Dünya Kedi Federasyonunun kayıt altına aldığı yaklaşık 80 ırk kedinin bulunduğunu dile getiren Emrehan, "Bunların arasında 'Turkish Angora' ve 'Turkish Van' olarak geçen Ankara ve Van kedilerimiz var, iki farklı ırk olarak. Ankara ve Van kedisi bütün kedilerin atası kabul ediliyor. Geçmişi çok uzun bir süre olduğu için kedilerin atası olarak kabul ediliyorlar." diye konuştu.
© AA

Sakınmaz, ırklar hakkında seminerler, eğitimler ve yarışmalar düzenlediklerini anlattı. "Tıpkı çocuk gibiler" diye nitelediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz, şöyle devam etti: "Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından."

Sakınmaz, ırklar hakkında seminerler, eğitimler ve yarışmalar düzenlediklerini anlattı. &quot;Tıpkı çocuk gibiler&quot; diye nitelediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz, şöyle devam etti: &quot;Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından.&quot; - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Sakınmaz, ırklar hakkında seminerler, eğitimler ve yarışmalar düzenlediklerini anlattı. "Tıpkı çocuk gibiler" diye nitelediği kedilerin her bir ırkının farklı özellikte olduğunun altını çizen Sakınmaz, şöyle devam etti: "Karakterleri yetiştirilme tarzlarına, yetiştirildikleri yere, bulundukları eve göre şekilleniyor. Bazı kediler yaramaz, haylaz çocuklar gibi olabiliyor. Dünyanın en yaramaz ve haylazı Ankara ve Van kedileri. Çok enerjiktirler, oyun oynama çabası, insanın peşinde bir gölge gibi dolaşma çabasında bulunurlar. İnsan bazen boğulacak gibi olabilir onların yaramazlığından."

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