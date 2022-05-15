Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara
22:40 15.05.2022 (güncellendi: 22:45 15.05.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesini eleştirerek “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejîrokê" şarkısını da paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden çeşitli müzik yasaklarına ilişkin tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.
Kılıçdaroğlu ayrıca Aynur Doğan’ın “Dar Hejîrokê” şarkısını da "Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadeleriyle paylaştı.
Gece müzik yasak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2022
Gençler KPOP seviyor, yasak.
AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.
Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.
Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.
Geceye Dar Hejiroke iyi gider…https://t.co/iQAo7lJh7L https://t.co/3Y4m5toa8U