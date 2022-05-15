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https://tr.sputniknews.com/20220515/kilicdaroglu-eglenmeyi-yasaklayan-bir-anayasa-degisikligi-getirsinler-yakisir-onlara-1056392332.html
Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara
Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesini eleştirerek “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T22:40+0300
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derince
aynur doğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden çeşitli müzik yasaklarına ilişkin tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu ayrıca Aynur Doğan’ın “Dar Hejîrokê” şarkısını da "Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadeleriyle paylaştı.
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derince, aynur doğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara

22:40 15.05.2022 (güncellendi: 22:45 15.05.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesini eleştirerek “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejîrokê" şarkısını da paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden çeşitli müzik yasaklarına ilişkin tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.

Kılıçdaroğlu ayrıca Aynur Doğan’ın “Dar Hejîrokê” şarkısını da "Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadeleriyle paylaştı.
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