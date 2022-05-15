https://tr.sputniknews.com/20220515/kilicdaroglu-eglenmeyi-yasaklayan-bir-anayasa-degisikligi-getirsinler-yakisir-onlara-1056392332.html

Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara

Kılıçdaroğlu: Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesini eleştirerek “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T22:40+0300

2022-05-15T22:40+0300

2022-05-15T22:45+0300

türkiye

derince

aynur doğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden çeşitli müzik yasaklarına ilişkin tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu ayrıca Aynur Doğan’ın “Dar Hejîrokê” şarkısını da "Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadeleriyle paylaştı.

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derince, aynur doğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu