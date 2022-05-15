https://tr.sputniknews.com/20220515/kiracisinin-evi-oda-oda-kiraladigini-ogrendi-hepsini-iceri-kilitledi-1056385416.html
Kiracısının evi oda oda kiraladığını öğrendi: Herkesi eve kilitledi
Kiracısının evi oda oda kiraladığını öğrendi: Herkesi eve kilitledi
İstanbul Avcılar'da ev kiralayan kişi, odaları yüksek ücretle kiraya verdi. Durumu öğrenen ev sahibi, evin kapısını tartıştığı kiracıların üzerine kapayıp... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:21+0300
2022-05-15T14:21+0300
2022-05-15T14:27+0300
kiracı
ev sahibi
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kavga
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İstanbul'daki yüksek kiralar gündemdeki yerini korurken Avcılar'da enteresan bir ev sahibi kiracı kavgası yaşandı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikâyette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/ev-sahibi-faturalari-odemeyen-kiracisini-oldurdu-1056234685.html
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kiracı, ev sahibi , kavga
Kiracısının evi oda oda kiraladığını öğrendi: Herkesi eve kilitledi
14:21 15.05.2022 (güncellendi: 14:27 15.05.2022) Abone ol
İstanbul Avcılar'da ev kiralayan kişi, odaları yüksek ücretle kiraya verdi. Durumu öğrenen ev sahibi, evin kapısını tartıştığı kiracıların üzerine kapayıp karakola gitti.
İstanbul'daki yüksek kiralar gündemdeki yerini korurken Avcılar'da enteresan bir ev sahibi kiracı kavgası yaşandı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre,
ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikâyette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı.
Kavga büyüyünce kiracılar evden ayrıldı.