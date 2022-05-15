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Konya'da yağmur duası yapıldı
Konya'da yağmur duası yapıldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:46+0300
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yağmur duası
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İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu. Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220428/-kadir-gecesinde-adanada-yagmur-duasi-yapildi-1055909232.html
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yağmur duası, konya

Konya'da yağmur duası yapıldı

14:46 15.05.2022 (güncellendi: 14:48 15.05.2022)
© DHAKonya'da yağmur duası
Konya'da yağmur duası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© DHA
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.
İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu.
Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.
6 asırlık ulu camiler statüsünde Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Hoş Kadem Camii Kadir gecesinde yoğun bir ilgi görürken, aşanan kuraklık nedeni ile Yağmur duası da okundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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Kadir gecesinde Adana’da yağmur duası yapıldı
28 Nisan, 03:04
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