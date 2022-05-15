https://tr.sputniknews.com/20220515/konyada-yagmur-duasi-yapildi-1056385959.html
Konya'da yağmur duası yapıldı
Konya'da yağmur duası yapıldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:46+0300
2022-05-15T14:46+0300
2022-05-15T14:48+0300
yağmur duası
konya
yaşam
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İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu. Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220428/-kadir-gecesinde-adanada-yagmur-duasi-yapildi-1055909232.html
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yağmur duası, konya
Konya'da yağmur duası yapıldı
14:46 15.05.2022 (güncellendi: 14:48 15.05.2022) Abone ol
Konya'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.
İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu.
Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.