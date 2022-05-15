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Maltepe'de EYT mitingi: 'Herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz'
Maltepe'de EYT mitingi: 'Herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Maltepe miting alanında toplandı. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Haklı mücadelemizde... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe miting alanında bir araya geldi. Alana, Türkiye'nin birçok ilinden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis kontrol noktalarından geçerek içeriye alındı.Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı.Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220223/eyt-federasyonu-secim-vaadi-degil-icraat-istiyoruz-1054175521.html
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eyt, miting, maltepe

Maltepe'de EYT mitingi: 'Herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz'

16:49 15.05.2022 (güncellendi: 16:51 15.05.2022)
© DHAEmeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© DHA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Maltepe miting alanında toplandı. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Haklı mücadelemizde bizler herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz" dedi.
Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe miting alanında bir araya geldi. Alana, Türkiye'nin birçok ilinden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis kontrol noktalarından geçerek içeriye alındı.
Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı.
Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:
"Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz."
EYT Federasyonu: Seçim vaadi değil icraat istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
AKŞAM POSTASI
EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz
23 Şubat, 22:41
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