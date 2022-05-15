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Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T06:22+0300
2022-05-15T06:24+0300
rıza kayaalp
türkiye
trafik kazası
sivas
yozgat
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İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
türkiye
sivas
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rıza kayaalp, trafik kazası, sivas, yozgat

Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

06:22 15.05.2022 (güncellendi: 06:24 15.05.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLRıza Kayaalp- Kaza
Rıza Kayaalp- Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
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Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü.
İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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