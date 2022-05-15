https://tr.sputniknews.com/20220515/milli-guresci-kayaalpin-karistigi-trafik-kazasinda-1-kisi-hayatini-kaybetti--1056377678.html

Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T06:22+0300

2022-05-15T06:22+0300

2022-05-15T06:24+0300

rıza kayaalp

türkiye

trafik kazası

sivas

yozgat

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İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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rıza kayaalp, trafik kazası, sivas, yozgat