https://tr.sputniknews.com/20220515/nato-turkiye-onemli-bir-muttefik-dostlar-ve-muttefikler-arasinda-konusulan-endiselerini-ifade-etti-1056382143.html
NATO: Türkiye önemli bir müttefik, uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyoruz
NATO: Türkiye önemli bir müttefik, uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyoruz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, "Türk yetkililer endişelerini ifade ettiler. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T11:31+0300
2022-05-15T11:31+0300
2022-05-15T11:35+0300
ukrayna krizi
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi. Kovid-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. "Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan görüşmeler nasıldı?" sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti. Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" demişti. Çavuşoğlu, dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı yapmıştı.Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktırAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de gazetecilere açıklama yaptı. Baerbock, Avrupa'daki herkesin daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, NATO ortakları olarak şimdi güvenlik desteğine ihtiyaç duyanlara kapılarının açık olduğunu net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti. “Bunlar yakın dostlarımız ve ortaklarımız Finlandiya ve İsveç’tir” diyen Baerbock, bu ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün akşam yapılan NATO etkinliğine katıldıkları için memnuniyet duyduğunu kaydetti. Baerbock, Finlandiya ve İsveç’in AB üyesi olduklarına ve NATO’nun parçası olmadıklarına ancak şimdi Rusya’nın bu iki ülkeyi NATO’ya ittiğine dikkati çekerek, "Böyle bir anda kapılarımız açıktır. NATO savunma odaklı bir ittifaktır ve her zaman öyle kalacaktır ancak aynı zamanda açık kapılı bir ittifaktır. Bu yüzden Finlandiya ve İsveç'i, eğer parlamentoları ve toplumları bunun (NATO) için karar verirse memnuniyetle karşılarız” değerlendirmesinde bulundu. 'Hızlı bir onay süreci için her şeyi hazırladık'Almanya’nın bu iki ülkenin ittifaka katılımını çok hızlı onaylayacağını, bu konuda ülkedeki tüm demokratik partilerle konuşulduğunu aktaran Baerbock, “Statünün gerçekte ne olduğunun belirsiz olduğu ara aşama, gri aşama olmamalı. Bu nedenle Almanya ve Alman hükümeti olarak çok hızlı bir onay süreci için her şeyi hazırladık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiya-pkk-ve-ypgye-acik-bir-sekilde-destek-vermektedir-1056373858.html
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NATO: Türkiye önemli bir müttefik, uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyoruz
11:31 15.05.2022 (güncellendi: 11:35 15.05.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, "Türk yetkililer endişelerini ifade ettiler. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi.
Kovid-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
"Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan görüşmeler nasıldı?" sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti.
Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" demişti.
Çavuşoğlu, dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı yapmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de gazetecilere açıklama yaptı. Baerbock, Avrupa'daki herkesin daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, NATO ortakları olarak şimdi güvenlik desteğine ihtiyaç duyanlara kapılarının açık olduğunu net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.
“Bunlar yakın dostlarımız ve ortaklarımız Finlandiya ve İsveç’tir” diyen Baerbock, bu ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün akşam yapılan NATO etkinliğine katıldıkları için memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Baerbock, Finlandiya ve İsveç’in AB üyesi olduklarına ve NATO’nun parçası olmadıklarına ancak şimdi Rusya’nın bu iki ülkeyi NATO’ya ittiğine dikkati çekerek, "Böyle bir anda kapılarımız açıktır. NATO savunma odaklı bir ittifaktır ve her zaman öyle kalacaktır ancak aynı zamanda açık kapılı bir ittifaktır. Bu yüzden Finlandiya ve İsveç'i, eğer parlamentoları ve toplumları bunun (NATO) için karar verirse memnuniyetle karşılarız” değerlendirmesinde bulundu.
'Hızlı bir onay süreci için her şeyi hazırladık'
Almanya’nın bu iki ülkenin ittifaka katılımını çok hızlı onaylayacağını, bu konuda ülkedeki tüm demokratik partilerle konuşulduğunu aktaran Baerbock, “Statünün gerçekte ne olduğunun belirsiz olduğu ara aşama, gri aşama olmamalı. Bu nedenle Almanya ve Alman hükümeti olarak çok hızlı bir onay süreci için her şeyi hazırladık" dedi.