https://tr.sputniknews.com/20220515/new-yorkta-silahli-saldiri-2si-agir-en-az-9-yarali-1056376014.html

New York'ta süpermarkette ırkçı saldırı: 10 ölü

New York'ta süpermarkette ırkçı saldırı: 10 ölü

ABD'de Buffalo kentindeki ırkçı saldırıda 10 kişinin ölümüne neden olan 18 yaşındaki Payton Gendron, birinci derece cinayetten yargılanacak. Polis, saldırgana... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T06:33+0300

2022-05-15T06:33+0300

2022-05-15T06:36+0300

dünya

abd

new york

silahlı saldırı

süpermarket

siyah

irkçı saldırı

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ABD'de New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti. Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı. Birinci derece cinayetten yargılanacak Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı. Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi. Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak. Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu inceliyor Öte yandan polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı. ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, 'siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahı öldürme planı' yer alıyor. Manifestoda saldırgan, kendisini 'faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı' olarak tanımlıyor. Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından '4chan' web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

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abd, new york, silahlı saldırı, süpermarket, siyah, irkçı saldırı