https://tr.sputniknews.com/20220515/prof-dr-ortayli-dikkat-lozanin-gizli-maddelerinden-once-konusmamiz-gerekenler-var-1056380778.html

Prof. Dr. Ortaylı: Dikkat, Lozan’ın gizli maddelerinden önce konuşmamız gerekenler var

Prof. Dr. Ortaylı: Dikkat, Lozan’ın gizli maddelerinden önce konuşmamız gerekenler var

Prof. Dr. Ortaylı, "Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri bir efsaneden başka bir şey değildir. Buna rağmen ortada gezinen efsanelerden bazıları ciddiyetle... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T10:31+0300

2022-05-15T10:31+0300

2022-05-15T10:31+0300

ilber ortaylı

lozan anlaşması

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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlbert Ortaylı bugün Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümünde şunları aktardı: "Sık sık kurcalanan bir konu var; Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri. Bu bir efsanedir. Çünkü Lozan Antlaşması’nın bütün görüşme tutanakları, layihalar, ana metin, teklifler; hepsi Türkçeye mükemmel çevrilip karşılaştırılarak yayımlanalı 40 yılı geçti. Seha Meray’ın unutulmaz, anıtsal bir çalışmasıdır. Buna rağmen ortada gezinen efsanelerden bazıları ciddiyetle CİMER yoluyla devlete dahi soruluyor. 'Maden çıkarmak izni Avrupalılara mı aittir?' gibi. Bunun ne kadar anlamsız olduğu açık. Lozan’daki asıl savaş bu gibi konularda verilen imtiyazların iptali ve kapitülasyonların kaldırılmasına dayanır. Türkiye’de maden çıkarabilirsiniz ama bunun şartları Lozan Antlaşması ile sınırlı değil, doğrudan doğruya memleketin ziraatı, fauna (hayvan) ve flora (bitki örtüsü) ile tabii coğrafyası ve su kaynaklarıyla ilgilidir. Yeraltı sularının yolunu değiştirecek ve belirli ağaçların bu yüzden kurumasına neden olacak madencilik veya taşocağı faaliyeti yasak olmalıdır. Bunun ihlalinin örneğini Balıkesir-İzmir vilayetlerinin sınırları içinde kalan Kozak Yaylası’nda görürsünüz. Kalitesiz kömür çıkarmak için zeytincilerin verdiği mücadele akıllardadır. Madencilik konusunda Türkiye’ye ve girişimcilere yön verecek asıl yasağın tabii zenginliklerimiz ve doğanın yapısı olduğu açıktır. Bunu, Lozan Antlaşması’na atfedilen hayal mahsulü maddelerde aramayalım."

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ilber ortaylı, lozan anlaşması