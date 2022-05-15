Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220515/reklam-kurulundan-tuketiciyi-aldatici-tanitim-yapanlara-4-ayda-17-milyon-lira-ceza--1056384907.html
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza
Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:00+0300
2022-05-15T14:03+0300
reklam
para cezası
aldatılmak
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056384882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_968b6f7166508a16d6441c53d8889b3e.jpg
Ticaret Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalar hakkında incelemeler gerçekleştiren Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında 7 bin 57 dosya incelendi.Bu incelemeler neticesinde 668 dosya kurallara aykırı bulundu, 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verilmesi kararlaştırıldı.Reklam Kurulu gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 668 dosyanın büyük bölümünü sağlık, gıda ve kozmetik sektörü tanıtımları oluşturdu. Bu sektörleri teknoloji, dayanıklı tüketim malları ve turizm sektörleri izledi.Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.Söz konusu dönemde sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 8'i hakkında durdurma, 2'si hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verildi.Diğer yandan, Reklam Kurulu tarafından 'Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz' ve kısa süre önce uygulanmaya başlanan 'Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi' ile sosyal medya etkileyicilerince gerçekleştirilen ticari reklam ve uygulamalar Bakanlık tarafından yakından takip ediliyor.Reklam Kurulu, geçen yıl 25 bin 369 dosyayı gündemine alırken 1917 dosyayı karara bağlamıştı. Bu dosyalardan 224'ü mevzuata uygun bulunurken 1693'ünde aykırılık tespit edilmiş, mevzuata aykırı 1693 dosyanın 1319'una sadece durdurma cezası verilmişti. Kurul geçen yıl 33 milyon 273 bin 294 lira idari para cezası uygulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220513/zincir-marketlerin-reklamlarina-ceza-yagdi-1056331516.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056384882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_760fe3d3e681ae4aca586d21da291f66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
reklam, para cezası, aldatılmak

Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza

14:00 15.05.2022 (güncellendi: 14:03 15.05.2022)
© AAkumanda, televizyon
kumanda, televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalar hakkında incelemeler gerçekleştiren Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında 7 bin 57 dosya incelendi.
Bu incelemeler neticesinde 668 dosya kurallara aykırı bulundu, 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verilmesi kararlaştırıldı.
Reklam Kurulu gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 668 dosyanın büyük bölümünü sağlık, gıda ve kozmetik sektörü tanıtımları oluşturdu. Bu sektörleri teknoloji, dayanıklı tüketim malları ve turizm sektörleri izledi.
Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.
Söz konusu dönemde sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 8'i hakkında durdurma, 2'si hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verildi.
Diğer yandan, Reklam Kurulu tarafından 'Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz' ve kısa süre önce uygulanmaya başlanan 'Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi' ile sosyal medya etkileyicilerince gerçekleştirilen ticari reklam ve uygulamalar Bakanlık tarafından yakından takip ediliyor.
Reklam Kurulu, geçen yıl 25 bin 369 dosyayı gündemine alırken 1917 dosyayı karara bağlamıştı. Bu dosyalardan 224'ü mevzuata uygun bulunurken 1693'ünde aykırılık tespit edilmiş, mevzuata aykırı 1693 dosyanın 1319'una sadece durdurma cezası verilmişti. Kurul geçen yıl 33 milyon 273 bin 294 lira idari para cezası uygulamıştı.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
Zincir marketlerin reklamlarına ceza kesildi
13 Mayıs, 07:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала