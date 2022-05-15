https://tr.sputniknews.com/20220515/rusya-israil-suriyedeki-bilimsel-arastirma-tesislerine-hava-saldirisi-duzenledi-1056376411.html

Rusya: İsrail, Suriye’deki bilimsel araştırma tesislerine hava saldırısı düzenledi

Rusya: İsrail, Suriye’deki bilimsel araştırma tesislerine hava saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, İsrail jetlerinin Suriye’nin Masyaf kenti ve Baniyas limanındaki bilimsel araştırma merkezi tesislerine hava saldırıları... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T00:50+0300

2022-05-15T00:50+0300

2022-05-15T00:50+0300

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hava saldırısı

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Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinin başkan yardımcısı Tümamiral Oleg Juravlov, “13 Mayıs saat 20:25 ila 20:32 arasında İsrail hava güçlerine ait altı F-16 uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 22 güdümlü roket ile Masyaf yerleşim yeri ve Baniyas limanındaki Suriye bilimsel araştırma merkezi tesislerine hava saldırıları düzenledi” açıklamasını yaptı.Tümamiral Juravlov, İsrail tarafının saldırıları yüzünden üç Suriye askeri ile araştırma merkezinin iki sivil çalışanının hayatını kaybettiğini, iki Suriye askerin de yaralandığını belirtti. Ayrıca, saldırı esnasında bilimsel araştırma merkezinin özel ekipmanlarının tahrip olduğunu kaydetti.Rus Tümamiral, İsrail’in söz konusu saldırıları sırasında, Suriye hava savunma sistemleri tarafından 16 roket ile bir insansız hava aracı imha edildiğini de sözlerine ekledi.

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rusya, suriye, israil, hava saldırısı