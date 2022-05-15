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Selvi: İmamoğlu’na Rize mesaj verdi
Selvi: İmamoğlu’na Rize mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanı açılış için gittiği Rize'de nasıl karşılandığını anlatan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretiyle kıyaslama yapan Hürriyet... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T09:29+0300
2022-05-15T09:29+0300
politika
hürriyet
rize
havalimanı
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize gezisine dair izlenimlerini aktardığı 'Rize mesaj verdi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"Ben havalimanının bu kadar büyük bir heyecana yol açacağını tahmin edemezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Bu havaalanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını gösteriyor' dedi. Erdoğan’ın davetlileri arasında Berna Yılmaz da vardı. O zaman Mesut Bey bakandı. Berna Hanım’la merhum Başbakan’ı da yâd ettik. Rize’ye ilk olarak Özal’la, sonra Demirel’le geldim. 'Hamsi kavağa çıkar mı?' demiş, o seçimde Karadeniz’i kaybetmişti. Erdoğan’ın Rize gezileri ise hep coşkulu oluyordu. Rize hep rekor peşinde oldu. Ama bu kez farklıydı. Meydan dolmuştu. Havaalanına bakan dik yamaçlardaki binaların çatıları, balkonları dolmuştu. Yokuşlarda kıvrılarak çıkan yollar insan doluydu. Hani Rize’ye gelinirse böyle gelinir diye bir hava vardı. Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi. Rize’ye çok geldim ama bu kadar coşkulu olanını görmedim. Erdoğan için sadece bir caddenin etrafına dizilenler, İmamoğlu için gelenlerden fazlaydı. İmamoğlu Rize’den bir fotoğraf verdi. O bir kare fotoğrafta battı. Cumhurbaşkanlığı hayalleri ağır yara aldı. 14 Mayıs’ta, 'Yeter söz milletindir' diyerek beyaz bir devrimle iktidar olmasının yıldönümünde Erdoğan da Rize’den bir fotoğraf verdi. Aslında o fotoğrafı Rize halkı verdi. O fotoğrafta da 2023’ün mesajı vardı."
https://tr.sputniknews.com/20220505/nagehan-alci-imamoglu-cumhurbaskanligina-aday-olmak-istiyor-vucudunun-her-hucresiyle-bunu-istiyor-1056104274.html
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hürriyet, rize, havalimanı, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu

Selvi: İmamoğlu’na Rize mesaj verdi

09:29 15.05.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan- Rize
Recep Tayyip Erdoğan- Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanı açılış için gittiği Rize'de nasıl karşılandığını anlatan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretiyle kıyaslama yapan Hürriyet yazarı Selvi, "Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan İmamoğlu’na Rize mesaj verdi" tespiti yaptı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize gezisine dair izlenimlerini aktardığı 'Rize mesaj verdi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Ben havalimanının bu kadar büyük bir heyecana yol açacağını tahmin edemezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Bu havaalanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını gösteriyor' dedi.
Erdoğan’ın davetlileri arasında Berna Yılmaz da vardı. O zaman Mesut Bey bakandı. Berna Hanım’la merhum Başbakan’ı da yâd ettik. Rize’ye ilk olarak Özal’la, sonra Demirel’le geldim. 'Hamsi kavağa çıkar mı?' demiş, o seçimde Karadeniz’i kaybetmişti. Erdoğan’ın Rize gezileri ise hep coşkulu oluyordu.
Rize hep rekor peşinde oldu. Ama bu kez farklıydı. Meydan dolmuştu. Havaalanına bakan dik yamaçlardaki binaların çatıları, balkonları dolmuştu. Yokuşlarda kıvrılarak çıkan yollar insan doluydu. Hani Rize’ye gelinirse böyle gelinir diye bir hava vardı. Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi.
Rize’ye çok geldim ama bu kadar coşkulu olanını görmedim. Erdoğan için sadece bir caddenin etrafına dizilenler, İmamoğlu için gelenlerden fazlaydı. İmamoğlu Rize’den bir fotoğraf verdi. O bir kare fotoğrafta battı. Cumhurbaşkanlığı hayalleri ağır yara aldı. 14 Mayıs’ta, 'Yeter söz milletindir' diyerek beyaz bir devrimle iktidar olmasının yıldönümünde Erdoğan da Rize’den bir fotoğraf verdi. Aslında o fotoğrafı Rize halkı verdi. O fotoğrafta da 2023’ün mesajı vardı."
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