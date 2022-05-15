https://tr.sputniknews.com/20220515/sirp-tenisci-djokovicten-1000-galibiyet-1056379117.html
Sırp tenisçi Djokovic'ten 1000. galibiyet
Sırp tenisçi Djokovic'ten 1000. galibiyet
Sırp raket Djokovic, Roma Açık'ta yarı finalde Ruud'u yenerek finale yükselirken, kariyerindeki 1000. galibiyetine ulaştı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T08:30+0300
2022-05-15T08:30+0300
2022-05-15T08:30+0300
spor
roma açık tenis turnuvası
novak djokovic
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen isimler belli oldu - Novak Djokovic, yarı finalde Casper Ruud'u yenerek finale yükselirken, kariyerindeki 1000. galibiyetine ulaştı ROMA (AA) - Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler ve tek kadınlarda finale yükselen isimler belli oldu. Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79. düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi. Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Merkez Kort'ta dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Sırp tenisçi, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenerek finale yükseldi. Roma'da 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 12. kez final oynayacak. Djokovic ayrıca, bugünkü maçta kariyerinin 1000. galibiyetini aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
roma açık tenis turnuvası, novak djokovic
Sırp tenisçi Djokovic'ten 1000. galibiyet
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Sırp raket Djokovic, Roma Açık'ta yarı finalde Ruud'u yenerek finale yükselirken, kariyerindeki 1000. galibiyetine ulaştı.
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen isimler belli oldu - Novak Djokovic, yarı finalde Casper Ruud'u yenerek finale yükselirken, kariyerindeki 1000. galibiyetine ulaştı ROMA (AA) -
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler ve tek kadınlarda finale yükselen isimler belli oldu. Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79. düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Merkez Kort'ta dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Sırp tenisçi, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenerek finale yükseldi.
Roma'da 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 12. kez final oynayacak.
Djokovic ayrıca, bugünkü maçta kariyerinin 1000. galibiyetini aldı.