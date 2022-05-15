https://tr.sputniknews.com/20220515/tarim-ve-orman-bakanligi-ulkemizin-bu-surecte-hindistandan-herhangi-bir-bugday-talebi-olmamistir-1056390330.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T20:14+0300

2022-05-15T20:14+0300

2022-05-15T20:14+0300

türkiye

hindistan

tarım ve orman bakanlığı

buğday

ithalat

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olduğu, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşıladığı belirtildi.Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunun kaydedildiği açıklamada, Hindistan'ın, yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuoyunda Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı ifade edildi.Açıklamada, Hindistan'ın, dünyanın önemli buğday üreticisi ülkeleri içerisinde yer aldığı ve üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Türkiye dünya un ihracatında birinciGeçen yıl 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, buğdayda 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği belirtildi.Açıklamada, Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Ayrıca Kovid-19 salgını koşulları, iklim değişikliği ve Ukrayna krizinin küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilediği belirtilerek, Bakanlığın, yaşanan söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiği ve gereken her türlü tedbiri aldığının altı çizildi.

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hindistan, tarım ve orman bakanlığı, buğday, ithalat