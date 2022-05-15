https://tr.sputniknews.com/20220515/telefonu-kapkac-yontemiyle-caldi-iett-otobusu-ile-kacti-1056387758.html

Telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı, İETT otobüsü ile kaçtı

Telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı, İETT otobüsü ile kaçtı

Şişli’de gündüz vakti yolda annesiyle birlikte yürüyen kızın cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs İETT otobüsüne binerek kaçtı. O anlar güvenlik... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T16:41+0300

2022-05-15T16:41+0300

2022-05-15T16:41+0300

türkiye

telefon

şişli

kapkaç

hırsızlık

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Şişli’de 22 yaşındaki Pelin Serdar, annesi Betül Serdar ile birlikte kol kola girmiş bir şekilde yürüyordu. Telefon ipi boynunda asılı ve telefonu da cebinde olan Pelin Serdar saçını düzeltmek için elini cebinden çıkardığı anda arkadan gelen D.A. isimli genç erkek, telefonu ani bir hareketle aldı. D.A. cadde üzerinde bulunan otobüs durağına gelen İETT otobüsüne binerek kaçtı. Anne Betül Serdar, Telefonun kredilerin daha bitmediğini belirtti.‘Telefonun alındığını hiç hissetmedik’Kapkaç anını anlatan anne Betül Serdar, “Kızımla birlikte yürüyorduk. İş çıkış saatinde oldu. Biz de saniyeler sonra fark ettik. Harbiye Polis Merkezi’ne gittik. Kim olduğu tespit edildi. Kameradan gördüm, kızım Pelin’in cebinden telefonu çektiği gibi otobüse bindi. Etrafımıza baktık, koşan falan yoktu. Herkes normal yürüdüğü için kimseye bir şey söyleyemedik. Otobüse bindiğini kamerada gördük. O akşam zaten karakoldaydık. Kızımın yeni telefonuydu. Biz telefonun alındığını hiç hissetmedik. Telefonun boyun aksesuarı vardı, telefon da cepteydi, anlık saçını düzeltmek için elini oradan çektiğinde almış telefonu” şeklinde açıkladı.‘Telefonun kredisini hala ödüyoruz’Şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Betül Serdar, “Telefonu alan kişinin ismi Doğan. Aracılar yoluyla Doğan’la haberleşiyoruz. Bayağı görüşüyoruz yani. Bu telefonun peşini bırakmamı istemiş. Telefonu bir yere sattığını söylemiş. Telefonu alan kişi Yenikapı-Aksaray tarafında bir yerde saklanıyor. Bu konuyla ilgili kim işin içindeyse peşini bırakmayacağım. Cezaevinden yeni çıkmış, kaçamayacak, tekrar girecek. Benimle irtibata geçtiğinde telefonu getirseydi aracıları mağdur etmemek adına şikayetten vazgeçecektim. Bunlar dün gece oldu. Ama telefonu verdiğinde şikayetimi geri çekmeyeceğimi düşünüp korkmuş. Vazgeçsin demiş. Vazgeçmeyeceğim. Hem telefonu alacağım hem de cezaevine girecek. Kızım çok üzüldü, telefonun kredisini hala ödüyoruz” ifadelerine kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220418/telefonla-konustugu-sirada-telefonu-calindi-1055652847.html

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telefon, şişli, kapkaç, hırsızlık