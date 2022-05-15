https://tr.sputniknews.com/20220515/vegan-derneginden-universite-yemekhanelerinde-vegan-menu-icin-yoke-dava--1056386505.html

Vegan Derneği'nden 'üniversite yemekhanelerinde vegan menü' için YÖK'e dava

Vegan Derneği'nden 'üniversite yemekhanelerinde vegan menü' için YÖK'e dava

Vegan Derneği Türkiye, üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlemesi için Danıştay’a başvurdu. Dilekçede 'Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T15:23+0300

2022-05-15T15:23+0300

2022-05-15T15:28+0300

vegan

türkiye

danıştay

başvuru

yükseköğretim kurulu (yök)

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Vegan Derneği Türkiye (TVD), vegan üniversite öğrencilerinin talep ve şikayetleri nedeniyle, 'Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınması ve gerekli düzenlemelerin tüm üniversitelerde yapılması' amacıyla 7 Nisan'da YÖK Başkanlığı’na başvurdu. Vegan öğrencilerin yemek hakkına erişebilmesi için yasal düzenleme yapılması talep edildi. YÖK bu talebe "İlgili kurumlara başvuru yapılması" içeriğinde yanıt verdi.Dernek, YÖK'ten gelen yanıt üzerine Danıştay'a başvurdu. Dava dilekçesinde, YÖK tarafından ülke genelini kapsayan düzenleyici bir işlemle tüm hak ihlallerinin giderilmesi istendi. Dernek, dava dilekçesinde 'Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunu' vurguladı.‘Üniversitelerin insiyatifine bırakılamaz’Dilekçede YÖK'ün, bağlı üniversitelerde her öğrencinin yeterli gıda, düzgün beslenme, besleyici ve asgari temel yiyeceklere erişim hakkını korumaktan ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu olduğu vurgulandı.Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:‘Vegan yemek haktır’TVD yöneticisi Öykü Yağcı, vegan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınmasını amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti:Sorunun YÖK'ün üniversitelerin tamamını kapsayacak şekilde gerekli düzenlemeyi yapmasıyla giderilebileceğini belirten Yağcı, "Vegan yemek haktır, Türkiye'deki tüm öğrencilerin bu haklarına kolay ve sürdürülebilir şekilde erişebilmesi bir an önce sağlanmalıdır"Öte yandan İTÜ, Eskişehir Teknik ve Marmara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversite öğrencileri üniversitelerinden vegan menü istemlerinin uygulanması için kampanyalar düzenledi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/yildiz-teknik-universitesinde-vegan-menu-hakki-tanindi-1053906580.html

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vegan, danıştay, başvuru, yükseköğretim kurulu (yök)