https://tr.sputniknews.com/20220515/weber-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-uyeligini-veto-ederse-nato-icinde-tecrit-edilir-1056389597.html

Weber: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto ederse NATO içinde tecrit edilir

Weber: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto ederse NATO içinde tecrit edilir

AP'de en büyük grubun başkanı olan Alman Hıristiyan Demokrat parlamenter, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etme ihtimali için "NATO'nun... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T18:56+0300

2022-05-15T18:56+0300

2022-05-15T19:36+0300

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda en büyük grup olan ve Hristiyan Demokrat, muhafazakar partilerden oluşan Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) başkanlık eden Manfred Weber, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine veto kartını gösteren Türkiye'yi 'ittifak içinde tecrit etme' tehdidi savurdu.Weber, Alman basınına demecinde, "NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecektir" dedi.Finlandiya veya İsveç'in istediği NATO'ya katılmaksa buna izin verilmesi gerektiğini savunan Weber, "Aksi sözkonusu olamaz" vurgusunu yaptı."İki ülkenin ittifaka katılma hakkını sorgulamak ya da reddetmek için makul bir neden yok" iddiasında bulunan AP grup başkanı, "Bu nedenle, herhangi bir şüpheciyi ikna etmek için her şey yapılmalı. İttifak üyelerinin birbirleriyle konuşmaları şimdi odak noktası olmalı" diye konuştu.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ittifaka liderlik eden ABD, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik başvurusu yapması halinde 'sorunsuz ve hızlı şekilde kabul edileceğini' açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili 'olumlu bir düşünce' içinde olmadıklarını söylerken, bunu iki ülkenin 'PKK ve YPG'ye desteğiyle' gerekçelendirmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadık" açıklaması gelmişti.Bugün Finlandiya ve İsveç NATO üyeliğine başvurmak için resmi karar aldıklarını açıklarken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türk tarafının iki üyenin katılımını bloke etme niyetinde olmadığını beyan ettiğini' söyledi.

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https://tr.sputniknews.com/20220515/blinken-finlandiya-ile-isvecin-nato-uyeligi-bir-surec-konsensusa-ulasacagiz-1056388295.html

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nato, manfred weber, türkiye, isveç, finlandiya, avrupa parlamentosu (ap), avrupa halk partisi birliği (epp), ab