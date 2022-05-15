Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler: 'İnsanlık görevimizi yaptık'

“İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız.”