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https://tr.sputniknews.com/20220515/yanan-motosikleti-150-litre-salgam-suyu-dokerek-sondurduler-insanlik-gorevimizi-yaptik-1056381404.html
Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler: 'İnsanlık görevimizi yaptık'
Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler: 'İnsanlık görevimizi yaptık'
Adana’da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T10:57+0300
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şalgam
türkiye
adana
yangın
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Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı.Şalgamcı yardıma koştuBu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.'Devlet büyüklerimiz şalgam zararımızı karşılasın'Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi:
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şalgam, adana, yangın

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler: 'İnsanlık görevimizi yaptık'

10:57 15.05.2022 (güncellendi: 11:06 15.05.2022)
© İHAVeysel Kaplan
Veysel Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA
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Adana’da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.
Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı.

Şalgamcı yardıma koştu

Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

'Devlet büyüklerimiz şalgam zararımızı karşılasın'

Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi:
“İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız.”
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