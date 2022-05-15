https://tr.sputniknews.com/20220515/yok-baskani-ozvar-duyurdu-nft-ve-blockchain-temali-egitim-programlari-universitelere-geliyor-1056381706.html

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: NFT ve Blockchain temalı eğitim programları üniversitelere geliyor

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: NFT ve Blockchain temalı eğitim programları üniversitelere geliyor

YÖK Başkanı Özvar, NFT ve Blockchain ile ilgili, “Bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz” dedi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T11:17+0300

2022-05-15T11:17+0300

2022-05-15T11:20+0300

nft

türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

erol özvar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055774150_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0884e382bc12f71232b5e5be7d477ea5.jpg

Bir takım ziyaretler için Eskişehir’de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet tadında geçen programda öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Özvar, yeni bölümlerin ve projelerin müjdesini de verdi.‘Uzaktan eğitim, dijital dönüşümün sadece bir parçası’Rus Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Alperen’in dijital dönüşümle ilgili sorusunu cevaplayan YÖK Başkanı Özvar, ciddi bir tecrübeyle birlikte olumsuzluk yaşanmadan salgın döneminin geçirildiğini belirtti.Normalde de üniversitelerde var olan uzaktan eğitimin yaygınlaştırılarak kullanım oranının arttığını belirten Özvar, “Üniversitelerimiz son 20-25 yılda fevkalade önemli adımlar attı. Dijitalleşmeyle birlikte bütün süreçleri, dijital olarak takip edebilecek programları ve yazılımları kullanmaya başladılar. Uzaktan ve açık öğretim unsuruyla eğitim öğretim, dijital dönüşümün sadece bir parçası. Çok büyük bir parçası değil. Salgın esnasında biz müfredatın bir kısmını online yapılmasını sağladık. Daha önce de online vardı, oranı yükseltmiş olduk. İyi de oldu. Eğitim öğretim aksamamış oldu. Bütün üniversitelerde uzaktan eğitim öğretim işini geliştirmeyi hedefledik. Hepimiz ciddi bir tecrübe yaşadık” dedi.‘Bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz’Dünya gündeminde güncelliğini koruyan ve günden güne büyüyen Metaverse sistemi ile birlikte hayatımıza giren NFT ve Blockchain’in üniversitelere gelip gelmeyeceği hakkın soruda ise Özvar’dan adeta müjde geldi. Üniversitelerde bu konuları kapsayan bölüm ve programların tasarlandığını belirten Prof. Dr. Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220219/turkiyenin-ilk-nft-dersi-ankara-universitesinde-verildi-1054021966.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nft, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar