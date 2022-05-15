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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220515/zaharova-rusya-ihrac-edilen-diplomatlarini-asya-ve-bdtde-istihdam-ediyor-1056391364.html
Zaharova: Rusya ihraç edilen diplomatlarını Asya ve BDT'de istihdam ediyor
Zaharova: Rusya ihraç edilen diplomatlarını Asya ve BDT'de istihdam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nden (AB) ihraç edilen Rus diplomatların istihdam edildiğini, diplomat kadroların Asya ve... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T21:20+0300
2022-05-15T21:20+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
rus diplomatlar
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, AB’den ihraç edilen Rus diplomatların istihdam edildiğini, diplomat kadroların Asya ve BDT ülkelerinde yeniden görevlendirileceğini söyledi.Zaharova, “Diplomat kadromuzun yeniden dağıtımı devam ediyor. Bu sadece onların merkez ofiste geçici istihdamı demek değil, sadece personel çalışmalarının tüm yapısı gözden geçiriliyor. Asya yönleri, BDT yönleri güçlendirilecek, Avrupa Birliği ise içinde bulunduğu uyuşturucu ortamından uyansın. Sonrasında muhtemelen geç ve zor olacak. Fakat şu anda farklı önceliklerimiz var” diye konuştu.‘Rusya, Batı'nın bütün terbiyesiz ve hukuk dışı adımlarına karşılık verecek’Rus diplomat, “Son zamanlarda bazı ülkeleri dost olmayan ülkeler ilan etmek, uygun önlemleri almak gibi bir takım adımlar atıldı. Bu konuda farklı alternatifler yok, bazıları terbiyesizce, bazıları ise hem uluslararası hukukun, hem de onların iç hukukunun veya ikili anlaşmalarımızın dışında olan tüm bu adımlar karşılıksız kalmayacak. Kesinlikle tüm bunlara karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rus diplomatlar

Zaharova: Rusya ihraç edilen diplomatlarını Asya ve BDT'de istihdam ediyor

21:20 15.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nden (AB) ihraç edilen Rus diplomatların istihdam edildiğini, diplomat kadroların Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yeniden görevlendirileceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, AB’den ihraç edilen Rus diplomatların istihdam edildiğini, diplomat kadroların Asya ve BDT ülkelerinde yeniden görevlendirileceğini söyledi.
Zaharova, “Diplomat kadromuzun yeniden dağıtımı devam ediyor. Bu sadece onların merkez ofiste geçici istihdamı demek değil, sadece personel çalışmalarının tüm yapısı gözden geçiriliyor. Asya yönleri, BDT yönleri güçlendirilecek, Avrupa Birliği ise içinde bulunduğu uyuşturucu ortamından uyansın. Sonrasında muhtemelen geç ve zor olacak. Fakat şu anda farklı önceliklerimiz var” diye konuştu.

‘Rusya, Batı'nın bütün terbiyesiz ve hukuk dışı adımlarına karşılık verecek’

Rus diplomat, “Son zamanlarda bazı ülkeleri dost olmayan ülkeler ilan etmek, uygun önlemleri almak gibi bir takım adımlar atıldı. Bu konuda farklı alternatifler yok, bazıları terbiyesizce, bazıları ise hem uluslararası hukukun, hem de onların iç hukukunun veya ikili anlaşmalarımızın dışında olan tüm bu adımlar karşılıksız kalmayacak. Kesinlikle tüm bunlara karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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