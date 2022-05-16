Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler

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Son olarak 'Kanlı Ay' da şöyle açıklanıyor: Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalması 'Tam Ay Tutulması' olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.