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Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler
Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler
Pazar gece yarısından sonra bu yılın en büyük ve parlak dolunaylarından biri gözlemlendi. Sebebi ise Süper Ay ile Tam Ay Tutulması'nın aynı anda gerçekleşmiş... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:25+0300
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фото, kanlı ay tutulması, dolunay

Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler

08:25 16.05.2022
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Pazar gece yarısından sonra bu yılın en büyük ve parlak dolunaylarından biri gözlemlendi. Sebebi ise Süper Ay ile Tam Ay Tutulması'nın aynı anda gerçekleşmiş olması.
© JUSTIN SULLIVAN

Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğunda ve biraz daha büyük görünümünden dolayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

Ay, Dünya&#x27;ya en yakın noktada olduğunda ve biraz daha büyük görünümünden dolayı &#x27;Süper Ay&#x27; olarak adlandırılıyor. Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor. - Sputnik Türkiye
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© JUSTIN SULLIVAN

Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğunda ve biraz daha büyük görünümünden dolayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

© DANIEL MUNOZ

Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki dolunaya da 'Çiçek Ayı' deniyor çünkü çiçeklerin açma zamanına denk gelmiş oluyor.

Kuzey Yarımküre&#x27;de bahar aylarındaki dolunaya da &#x27;Çiçek Ayı&#x27; deniyor çünkü çiçeklerin açma zamanına denk gelmiş oluyor. - Sputnik Türkiye
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© DANIEL MUNOZ

Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki dolunaya da 'Çiçek Ayı' deniyor çünkü çiçeklerin açma zamanına denk gelmiş oluyor.

© CARL DE SOUZA

Son olarak 'Kanlı Ay' da şöyle açıklanıyor: Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalması 'Tam Ay Tutulması' olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.

Son olarak &#x27;Kanlı Ay&#x27; da şöyle açıklanıyor: Dünya&#x27;nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay&#x27;ın tamamıyla Dünya&#x27;nın gölgesi altında kalması &#x27;Tam Ay Tutulması&#x27; olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© CARL DE SOUZA

Son olarak 'Kanlı Ay' da şöyle açıklanıyor: Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalması 'Tam Ay Tutulması' olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması

Rusya&#x27;nın başkenti Moskova&#x27;da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması - Sputnik Türkiye
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması

İstanbul'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması

İstanbul&#x27;da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması - Sputnik Türkiye
5/5

İstanbul'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması

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