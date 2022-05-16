Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması'ndan kareler

Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğunda ve biraz daha büyük görünümünden dolayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.
Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğunda ve biraz daha büyük görünümünden dolayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.
Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki dolunaya da 'Çiçek Ayı' deniyor çünkü çiçeklerin açma zamanına denk gelmiş oluyor.
Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki dolunaya da 'Çiçek Ayı' deniyor çünkü çiçeklerin açma zamanına denk gelmiş oluyor.
Son olarak 'Kanlı Ay' da şöyle açıklanıyor: Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalması 'Tam Ay Tutulması' olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.
Son olarak 'Kanlı Ay' da şöyle açıklanıyor: Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girmesi ve Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalması 'Tam Ay Tutulması' olarak adlandırılıyor. Ay bu konumdayken Güneş ışınlarını alamıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması
Rusya'nın başkenti Moskova'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması
İstanbul'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması
İstanbul'da Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması